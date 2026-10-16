Волгоградцам напомнили: налоги за детей нужно оплатить до 1 декабря





УФНС России по Волгоградской области напоминает: несовершеннолетние, владеющие объектами имущества или долей в них, признаются налогоплательщиками. Оплатить имущественные налоги за такие объекты, а при наличии оснований – и налог на доходы физических лиц, необходимо в срок до 1 декабря 2026 года.

Уведомление – отдельное

Важный момент: исчисленный налог несовершеннолетнего ребёнка не включается в налоговое уведомление родителя. На него формируется отдельный документ.

Как теперь направляют уведомления

В 2026 году действует новый порядок, который распространяется и на несовершеннолетних налогоплательщиков. Если ребёнок подключён к сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или достиг 14 лет и имеет подтверждённую учётную запись на Госуслугах, уведомление направляется ему только в электронной форме. По почте заказным письмом – только если ребёнок не подключён к сервисам.

Как родителям видеть начисления ребёнка

Чтобы получать уведомления несовершеннолетних детей в электронном виде и видеть их начисления, специалисты рекомендуют подключить детям «Личный кабинет налогоплательщика» и настроить в кабинете родителя функцию «Семейный доступ».

Для подключения ребёнка законному представителю нужно получить логин и пароль в любом налоговом органе, предъявив документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении ребёнка (или иной документ, подтверждающий полномочия).

С 14 лет при наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ войти в личный кабинет можно через Госуслуги. Также подросток может самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и получить логин и пароль.

Как настроить «Семейный доступ»

В личном кабинете родителя во вкладке «Профиль» выбрать раздел «Семейный доступ» и нажать «Добавить пользователя».

В открывшемся окне ввести ИНН ребёнка и отправить запрос на подключение.

В личном кабинете ребёнка в разделе «Семейный доступ» подтвердить получение доступа.

После подтверждения в кабинете родителя появится профиль ребёнка. Перейдя в него, можно видеть объекты налогообложения, начисленные налоги и оплачивать их. Как только ребёнок достигнет совершеннолетия, «Семейный доступ» автоматически прекратится.