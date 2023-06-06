В Волгограде следствие предъявило обвинение 48-летнему Андрею Г., подозреваемому в надругательстве над 8-летней девочкой в подъезде дома № 189 по проспекту имени В. И. Ленина в Тракторозаводском районе. Правоохранители склонны считать, что волгоградец может быть причастен к целому ряду аналогичных преступлений.

Журналисты V102.RU побывали в Дзержинском районе и пообщались с соседями фигуранта уголовного дела, которые все как один утверждают, что за ним ничего предосудительного никогда не замечали, а его жизнь состояла только из работы и забот о собственных детях, в том числе — 13-летней дочери. Однако нашлись и те, кто поведал о семье Андрея Г. совершенно противоположные подробности.





— Они тут очень давно живут. Наверное, с самого начала, с 80-х годов. Квартира у них 4-комнатная. По две на площадке, общий коридор, но соседей у них не было, там все заколочено, частник помещения выкупил, открыл парикмахерскую. Андрей в одиночку воспитывал троих детей: у него два сына — 17 лет и 23 года, еще и дочка. Мы когда узнали, в себя не могли прийти. Получается, человек столько лет мог так притворяться. Для всех он был идеальным отцом и нормальным мужиком, — рассказали соседи. — Как он, имея троих детей, дочку малолетнюю мог такое совершить. Извините, ему, что баб взрослых мало что ли?

По словам местных жителей, раньше семья была полной, но супруга Андрея позволяла себе лишнего в плане алкоголя и совсем перестала заниматься воспитанием детей.

— Даже, помним, что суд был. У нас соседка ходила Андрея защищать по просьбе его матери старенькой. Выставляли таким добропорядочным и добрым отцом семейства. А оно вот как оказалось. Теперь она винит себя, говорит, мол, кого же я раньше защищала, — продолжают жители Дзержинского района. — Андрей так переживал во время развода, с него прямо пот градом лился. Но суд решил, что все дети будут жить с ним. Младшая тогда еще в школу не ходила. Мамаша там, конечно, такое устраивала: куролесила, пила. Андрей в это время на север уезжал работать. У нас окна выходят во двор, все прекрасно видно было. Пила пиво на скамейке, потом пьяная сидела до ночи, в планшете ковырялась, а рядом дочь стояла и ревела во весь голос. А время первый час ночи. Дите разрывается, стоит, плачет, той хоть бы хны. После развода бывшая жена переехала к маме на Спартановку. Бывало, что приезжала иногда, брала девочку к себе. Ее же материнских прав не лишали почему-то. Однажды дочь полгода у нее жила, в школу перевелась, потом вернулась. В этом году здесь окончила.





Жильцы дома до сих пор пребывают в глубоком шоке от того, что они узнали о своем соседе.

— Андрей всегда работал, сумки тащил, смотрим, там курица, томаты. Спрашиваем: «Пошел щи своим варить?» Он такой: «Да, мол, литровую кастрюлю наварю с утра, к вечеру она уже пустая». Пьяным пару раз видели его, наркотики он не употреблял. Бывало, что глаза красные с бодуна, но это у всех такое бывает, ничего сверхъестественного, — говорят жильцы дома. — О произошедшем никто здесь не хочет говорить. Я сам дня два лежал пластом с жуткой депрессией. Получается, что вроде как знакомый тебе человек, а вот, что от него ожидать — большой вопрос.

Но оказалось, что есть и те, кто знает о семье Андрея Г. совсем другие вещи.

— У меня дочь чуть младше Андрея. Он всегда был на виду, все в одной компании общались. У него никогда не было похотливого взгляда, всегда был какой-то затюканный, но в тихом омуте… Даже поползновений никаких не наблюдалось. Все еще сравнивали его с другим соседом из второго подъезда. Тот, когда от него ушла жена, будто с катушек сорвался. Ходил во дворе, на всех смотрел, будто хотел изнасиловать. Сосед наш и рядом не стоял. Но не все гладко в жизни у него. В 90-е он был в одной из бригад. Они грабили фуры с техникой. Все сели, а он остался на свободе. Как отмазался — не знаю. Недавно они к нему приходили, — поделился один из соседей. — Еще очень давно был случай. Был жив отец Андрея. Тот очень странный был человек. Всегда в окно смотрел, неприличные жесты проходящим девушкам показывал. Однажды в лифте зажал соседку, ей лет 28 было тогда, она смогла его вытолкнуть, отбилась как-то. Ее муж ходил к нему на разборки, вытряс из него всю душу, тот успокоился. Она так ревела, я на всю жизнь запомнил. Может по генетике это передается? Тогда ничего странного здесь нет. Время прошло, гены взыграли. Может там и у пацанов его что-то защекочет. Кто их знает? Они, когда помладше были в милицию попадали. Кто их знает, чем они занимаются сейчас, что у них в голове. Младший вроде как 9 классов в том году окончил. Чем старший дышит, не знаю. Сегодня, например, у них весь день играла музыка, просто долбила. Я еще подумал, отец в тюрьме, а они в пляс пустились. Странные ребята, но всегда с тобой поздороваются, что редкость в нынешние времена.





По словам мужчины, Андрей после развода не имел серьезных отношений с женщинами, но пару лет назад у него появилась спутница.

— Какое-то время они жили вместе. Она к нему переехала с ребенком, девочка лет девяти. Правда все это недолго пролилось, разошлись. Может она что узнала или увидела, кто теперь скажет? — задается вопросом житель многоэтажки. — Как-то было и такое, что к Андрею в квартиру стали ходить целыми шалманами молодые девчата, вроде как к сыновьям. Куда им столько? У них еще молоко на губах не обсохло. Ходили слухи, что и отец увлекается школьницами. А вот сейчас я сижу, все сопоставляю: тот случай с отцом, потом эти гульки, теперь вот эта девочка восьмилетняя в подъезде. Может у Андрея раздвоение личности? А что, на это все легко можно списать. Хотя последний раз я его видел на позапрошлой неделе, он на работу шел, совершенно адекватный, ничего странного. 27 мая, когда все случилось, он мне на глаза не попадался. Хотя мне мужики знакомые говорили, что видели его в тот вечер с пакетами, в магазине тут рядом закупился, шел домой. Сказал, что пацанам будет курицу на утро жарить.

Соседи утверждают, что после того, как многодетного отца забрали полицейские, приехала мать и забрала 13-летнюю дочь к себе.

— Девчонку перевезла от греха подальше. Была здесь, выходила с пакетами, похоже, что вещи забирала. Опека тут отметилась, мамашу, я так понимаю, тоже проверяли. Может она что-то и подозревала, видела и молчала. Обыск проводили, понятых приглашали с верхних этажей, снизу, видимо, никто не захотел. Значит, боятся, — рассуждают местные жители. — Помним, соседка из того подъезда прибегает, так мол и так, у Андрея в квартире что-то случилось. У нас сразу предчувствие нехорошее, мы новости посмотрели, а там Андрей на видео. Нам все интересно было, почему так быстро его нашли? Больше ни на кого не могли подумать? От ТЗР до Дзержинского района, где его задержали, расстояние приличное. Оказалось, что в той пятиэтажке был домофон с камерой. По нему и вычислили.





Напомним, что что ранее судимого за кражу волгоградца задержали у рынка «Олимпия» в микрорайоне Семь ветров. В полицию заявила мать подвергшейся сексуальному насилию девочки. Подозреваемого по ходатайству следствия поместили в СИЗО до 28 июля. Мужчине предъявлен обвинение по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Тем временем следствие просит волгоградцев сообщать на телефонную линию СУ СКР по региону 8-800-550-34-99#1 либо по номеру 102, ставшие известным факты противоправных действий фигуранта уголовного дела. Анонимность гарантируется.