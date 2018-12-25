Расследования

«Расстрелять, что ли?"»: Волгоградский облсуд оставил в силе приговор кикбоксеру Владимиру Поташкину и его друзьям

Расследования 25.12.2018 11:57
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25.12.2018 11:57


Сегодня Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу осужденных по громкому уголовному делу известного волгоградского кикбоксера и бизнесмена Владимира Поташкина, Дмитрия Исмаилова и Сергея Янина на приговор Дзержинского суда Волгограда и оставил его без изменения. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», рассмотрение апелляции проходило в режиме видеосвязи с осужденными. Интересно, что потерпевшие, как и их адвокаты, в суд не явились. 

Владимир Поташкин, напомним, как и Дмитрий Исмаилов, были приговорены к 7 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, Сергей Янин – к 7 годам лишения свободы. На сегодняшнем заседании подсудимые заявили об отсутствии экспертизы видеозаписи событий, которые происходили в кафе «Гудини». Владимир Поташкин  выступил с ходатайством о просмотре этой видеозаписи, однако суд ему в этом отказал, так как данная запись уже изучалась судом первой инстанции. Также осужденные напомнили, что все обвинение строилось лишь на показаниях потерпевшего Родионова, тогда как ни один свидетель не подтвердил факт угроз или вымогательства с их стороны. 

Дмитрий Исмаилов заявил о нестыковках проведенного предварительного следствия и наличии доказательств того, что судья Дзержинского суда Федоров эти нестыковки проигнорировал. Однако суд принял решение перейти к прениям. Представитель прокуратуры потребовал ужесточить наказание, так как, по его мнению, осужденные не признали своей вины, не возместили ущерб потерпевшим. На этих словах прокурора перебили – «Что, надо 15 лет?». Владимир Поташкин заявил: «Тяжело слушать «вранье из прокуратуры». Мы хотим, чтобы нас услышали…». Адвокат Владимира Поташкина, в свою очередь, напомнил, что обвинения в вымогательстве денег у Родионова – это лишь слова самого Родионова. 

Владимир Поташкин в своем выступлении обратил внимание на то, что с самого начала его обвиняют по тяжкой статье. "Откуда ее взяли - непонятно! На факты, подтверждающие нашу невиновность, не обращают внимания! Обыкновенную бытовую драку "натянули" на 163 статью. Вы (обращаясь к прокурору - прим. ред. ИА "Высота 102") хотите ужесточить приговор - расстрелять, что ли? Я никогда с этим не соглашусь. Никогда! Здесь находятся СМИ, хочу, чтобы все это увидели". 

В судебном заседании выступила и супруга Дмитрия Исмаилова. "Практически все свидетели подтвердили, что между потерпевшим и обвиняемым не было конфликтов. Страшно и обидно за страну, где могут осудить невиновных", - сказала она. 

В последнем слове осужденные вновь заявили о том, что не было никакого вымогательства, а была лишь обоюдная драка. При этом Дмитрий Исмаилов напомнил, что в руках одного из тех, кого признали потом потерпевшими, было оружие. "Мы ни в чем не виноваты, просим оправдать", - таков был посыл обращений осужденных.


Напомним, Поташкин, Исмаилов и Янин были осуждены за вымогательство и причинение вреда здоровью. По данным следствия, мужчины с 2015 года вымогали 3 миллиона рублей у предпринимателя Сергея Родионова.  В обвинительном заключении также фигурирует и эпизод, произошедший летом прошлого года в ресторане «Гудини», где произошла драка с участием чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина, Дмитрия Исмаилова, а также Сергея Родионова и Константина Братиште. 


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