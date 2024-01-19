В Волгограде перед сыном авторитета Поташкина замаячил условный срок





В Волгограде сегодня, 19 января, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении сына авторитета Владимира Поташкина – Данила. По информации издания «НовостиВолгограда.ру», за избиение 21-летнего студента обвиняемый может отделаться условным сроком.

Два с половиной года условно, передают журналисты, запросила для младшего Поташкина представитель прокуратуры. Гособвинение также настаивает на переквалификации вменяемой статьи – на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Сам потерпевший Юрий Загорулько выступил против такого наказания

Избиение студента с участием Поташкина-младшего произошло весной 2022 года. Загорулько оказался в центре разборок, вступившись за друга. Полученные им в результате стычки "стенка на стенку" телесные повреждения характеризовались как тяжелые – он едва не впал в кому. Известно, что при себе избивавшие имели биту. Кто именно нанес тяжелые увечья пострадавшему, – предстоит выяснить на судебном процессе.