Расследования

СК озвучил подробности о найденном мертвым волжанине на «Жигулях»

Расследования 16.01.2024 09:55
0
16.01.2024 09:55

Стали известны подробности странной смерти Эдуарда Хомина, пропавшего в Волжском в канун Нового года. Как стало известно V102.RU, тело найденного мертвым мужчины сегодня, 16 января, опознали родственники. 

— Тело неустановленного мужчины обнаружили в поле недалеко от села Верхнепогромное местные жители. Мужчина был одет, никаких личных вещей при нем не было, — прокомментировал информагентству заместитель руководителя Среднеахтубинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Александр Кириллов. — Продолжается доследственная проверка. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.  

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», труп пролежал на открытой местности не одни сутки. Тело в буквальном смысле превратилось в ледышку, что первоначально затруднило идентификацию. Вероятно, что мужчина замерз насмерть.  

Накануне волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что разыскиваемый больше двух недель Эдуард Хомин найден мертвым. Исчезновение волжанина и последующие события действительно выглядели довольно странными. 


Поисковики сообщали, что Эдуард 30 декабря в начале восьмого отправился из Волжского в сторону поселка ЛПК. Причем всю поездку его преследовала машина, марку которой никто так и не смог запомнить. Примерно в 20.00 волжанин приехал в поселок, где к нему из автомобиля вышли молодые парни и стали требовать продать его «Жигули». Незнакомцы попали на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из балконов, а всю информацию передали в полицию. До 23.00 молодые люди не уезжали и находились у соседней машины. 

Затем к ним вышел другой мужчина и пытался прогнать. В 23.15 разыскиваемый сел в авто и направился домой в Волжский, после чего бесследно исчез. Было подано заявление в полицию. Чуть позже разбитую машину Эдуарда обнаружили между поселком ЛПК и СНТ «Лилия». В салоне оказались личные вещи пропавшего и одежда. 

Вскоре волонтеры попросили откликнуться водителей с видеорегистраторами, которые 31 декабря 2023 года могли проезжать в период с 00.00 до 09.00 от поселка ЛПК в сторону СНТ «Лилия». Параллельно шли поиски волжанина силами добровольцев и правоохранителей. 

Родственник пропавшего, представившийся Эдуардом, в разговоре с журналистом «Высоты 102» пояснил, что на тот момент так и не удалось найти никаких зацепок, а правоохранительные органы запретили делиться с прессой какими-либо подробностями поисков.  

Напомним, что о неизвестных преследователях, которые могли гнаться за Хоминым, также стали сообщать очевидцы. С их слов, 31 декабря по пути из Волгограда в Волжский в период с 03.00 до 04.00 по новому мосту через пойму на развилке к Краснослободску стояла светлая машина, которая с места резко пустилась в погоню, но в итоге неожиданно отстала.  

Фото: Анжелика Алексеева / vk.com

Еще по теме: 

Стали известны подробности странного исчезновения мужчины под Волгоградом. Ищут всем миром

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.01.2024 12:24
Расследования 16.01.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2024 19:05
Расследования 15.01.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2024 13:50
Расследования 15.01.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2024 10:43
Расследования 15.01.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2024 18:00
Расследования 13.01.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2024 15:33
Расследования 12.01.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2024 17:40
Расследования 11.01.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2024 13:19
Расследования 11.01.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 19:19
Расследования 10.01.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 15:35
Расследования 10.01.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 12:49
Расследования 10.01.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 09:33
Расследования 10.01.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2024 17:08
Расследования 09.01.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2024 13:43
Расследования 08.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.01.2024 17:18
Расследования 06.01.2024 17:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:11
Известный селекционер и автор многих сортов нута скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
«Что скажет ФАС?». Торговые сети в Волгограде заигрались с ценами на куриные яйцаСмотреть фотографии
14:43
Зарплата волгоградцев оказалась ниже среднероссийской на 10 тысячСмотреть фотографии
14:30
ТМК открыла на ВТЗ новый участок отделки труб из нержавеющих марок сталиСмотреть фотографии
14:12
На юге Волгограда посетителю пивбара распороли животСмотреть фотографии
13:48
Двое бойцов из Камышинского района Волгоградской области погибли в СВОСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области в 2 раза взлетела заболеваемость внебольничной пневмониейСмотреть фотографии
13:19
Больные и приезжие проголосуют на выборах Президента в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
12:24
Водителю маршрутки ужесточили приговор за смертельное ДТП со столбом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Губернатор Бочаров озвучил планы по промышленности на 10 летСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом мечтающий разбогатеть машинист бульдозера потерял 3,5 миллионаСмотреть фотографии
10:54
Многодетная мать погибла в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
«Умер, не выходя из комы»: на Ставрополье похоронили погибшего на СВО боевого майора из РудниСмотреть фотографии
10:39
В обладмине опровергли информацию о закрытии ЗАГСа в Клетском районеСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области готовят генераторы из-за природных катаклизмовСмотреть фотографии
10:09
Ввоз в Россию опасных банок для «окрыляющего» напитка пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Мэр Новоаннинского: «Казаки не простят тех, кто хочет повесить на район клеймо про ЛГБТ*»Смотреть фотографии
09:55
СК озвучил подробности о найденном мертвым волжанине на «Жигулях»Смотреть фотографии
09:33
«В вагонах не протолкнуться»: в Волгограде сезонные вирусы внесли коррективы в работу СТСмотреть фотографии
08:58
SHAMAN познакомился с прославившей его в ОАЭ волгоградкойСмотреть фотографии
08:36
Волгоградских водителей предупредили о закрытых дорогах Саратовской областиСмотреть фотографии
08:10
Атаман Владимир Головко скоропостижно скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:43
Волгоградка Анастасия Захарова сотворила сенсацию на турнире «Большого шлема»Смотреть фотографии
21:11
Пропавшего перед Новым годом жителя Волжского нашли мертвымСмотреть фотографии
20:46
Росстат заметил снижение количества бедных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
В Волгоградской области заготовят 50 тонн снегаСмотреть фотографии
20:05
«С ума, что ли, сошли?»: под Волгоградом колядующих мужчин заподозрили в пропаганде ЛГБТ*Смотреть фотографии
20:04
«Ротор» расстался с полузащитником Даниилом ШаталовымСмотреть фотографии
19:05
«Нарушений не было»: в Волжском допросили обвиняемых в гибели ребенка в аквапаркеСмотреть фотографии
18:32
Облздрав определил «дефицитных» врачей для выдачи двух миллионовСмотреть фотографии
 