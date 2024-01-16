СК озвучил подробности о найденном мертвым волжанине на «Жигулях»

Стали известны подробности странной смерти Эдуарда Хомина, пропавшего в Волжском в канун Нового года. Как стало известно V102.RU, тело найденного мертвым мужчины сегодня, 16 января, опознали родственники.

— Тело неустановленного мужчины обнаружили в поле недалеко от села Верхнепогромное местные жители. Мужчина был одет, никаких личных вещей при нем не было, — прокомментировал информагентству заместитель руководителя Среднеахтубинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Александр Кириллов. — Продолжается доследственная проверка. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», труп пролежал на открытой местности не одни сутки. Тело в буквальном смысле превратилось в ледышку, что первоначально затруднило идентификацию. Вероятно, что мужчина замерз насмерть.

Накануне волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что разыскиваемый больше двух недель Эдуард Хомин найден мертвым. Исчезновение волжанина и последующие события действительно выглядели довольно странными.





Поисковики сообщали, что Эдуард 30 декабря в начале восьмого отправился из Волжского в сторону поселка ЛПК. Причем всю поездку его преследовала машина, марку которой никто так и не смог запомнить. Примерно в 20.00 волжанин приехал в поселок, где к нему из автомобиля вышли молодые парни и стали требовать продать его «Жигули». Незнакомцы попали на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из балконов, а всю информацию передали в полицию. До 23.00 молодые люди не уезжали и находились у соседней машины.

Затем к ним вышел другой мужчина и пытался прогнать. В 23.15 разыскиваемый сел в авто и направился домой в Волжский, после чего бесследно исчез. Было подано заявление в полицию. Чуть позже разбитую машину Эдуарда обнаружили между поселком ЛПК и СНТ «Лилия». В салоне оказались личные вещи пропавшего и одежда.

Вскоре волонтеры попросили откликнуться водителей с видеорегистраторами, которые 31 декабря 2023 года могли проезжать в период с 00.00 до 09.00 от поселка ЛПК в сторону СНТ «Лилия». Параллельно шли поиски волжанина силами добровольцев и правоохранителей.

Родственник пропавшего, представившийся Эдуардом, в разговоре с журналистом «Высоты 102» пояснил, что на тот момент так и не удалось найти никаких зацепок, а правоохранительные органы запретили делиться с прессой какими-либо подробностями поисков.

Напомним, что о неизвестных преследователях, которые могли гнаться за Хоминым, также стали сообщать очевидцы. С их слов, 31 декабря по пути из Волгограда в Волжский в период с 03.00 до 04.00 по новому мосту через пойму на развилке к Краснослободску стояла светлая машина, которая с места резко пустилась в погоню, но в итоге неожиданно отстала.

Фото: Анжелика Алексеева / vk.com

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