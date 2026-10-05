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Общество

«Неблагодарная профессия? Это миф»: финалистка конкурса «Учитель года» – о честности учеников, легализации ошибок и конкуренции с ИИ

Общество 05.10.2026 17:49
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05.10.2026 17:49


Профессию учителя многие назвали бы едва ли не лидером в рейтинге самых неблагодарных. Однако сами педагоги с подобным утверждением готовы поспорить. Валерия Слинкина, финалист конкурса «Учитель года» из Волгограда, заявляет, что лично для нее главной мерой профессиональной благодарности становятся эмоции детей – неподдельные и лишенные фальши. 

О своем пути к профессии, легализации ошибок и замене живого человека искусственным интеллектом волгоградка рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».


В детстве будущий учитель математики с удовольствием наблюдала за работой бабушки – учителя истории. Запоминая, как та составляет конспекты и проверяет тетради, девочка рассаживала в круг все игрушки и, конечно же, играла с ними в школу.

Мне в этой жизни действительно повезло, потому что и в своей школе, и в ВГСПУ я встречала не просто хороших педагогов, а людей, которые были влюблены в профессию, – делится Валерия Слинкина. – Случается, что «розовые очки» многих студентов разбиваются при столкновении с реальностью, однако и здесь у меня все сложилось лучшим образом. Начав работу в лицее № 1 Красноармейского района, я обрела замечательного наставника – Ольгу Владимировну Шестых. Несмотря на то, что мы преподавали с ней разные предметы (она вела русский язык и литературу), она всегда находила, что мне сказать, как поддержать, как профилактировать профессиональное выгорание. В школе «Поколение», где я работаю сейчас, я чувствую, что и у меня, и у любого другого педагога всегда есть неограниченные возможности для роста.


Молодой и увлеченный своим делом специалист, Валерия Слинкина не любит стереотипов. Например, о том, что современные школьники потеряли вкус к учебе, целиком и полностью утонув в виртуальном мире.

Детей всегда можно чем-то заинтересовать, и я убеждена в этом твердо. Конечно, в этом вопросе важно, как сам педагог относится к своему предмету. А учится ли он сам? Умеет ли он искренне удивляться миру? Видеть в нем что-то прекрасное? К примеру, я стараюсь транслировать ученикам именно это – свое умение замечать, казалось бы, незначительные мелочи и с любопытством относиться ко всему новому, – рассуждает Валерия. – А еще я считаю, что моя задача – не только научить детей самому предмету, но и многим личностным качествам. Например, честности. Списывать нечестно в первую очередь перед собой. Но иногда ученики вынуждены это делать, потому что любая ошибка возводится в ранг чего-то ужасного и страшного. А, между тем, именно благодаря ошибкам в нашем мире случилось множество открытий. Сама по себе она не представляет никакой опасности – главное, уметь ее заметить, принять, исправить и обсудить. Надеюсь, что мои уроки воспитания, включенные в один из самых честных и прямолинейных предметов, дают свои плоды.


Легализуя ошибки учеников, волгоградский педагог и сама отказывается от образа «отличницы», готовой предложить сиюминутный правильный ответ буквально на любой вопрос.

На мой взгляд, учителю совершенно не стыдно признаться в том, что он чего-то не знает, – уверена Валерия Слинкина. – Напротив, эта практика даже полезна для обеих сторон, ведь ученик в этом случае понимает, что знать все попросту невозможно. Но в то же время даже педагогу никогда не поздно узнавать что-то новое. В нашей профессии вообще нужно постоянно расти над собой и бежать в два раза быстрее, чтобы хотя бы оставаться на месте.


Любовь к своему делу, утро, начинающееся с предвкушения нового рабочего дня, радость от встречи с учениками – кажется, что в картине мира человека, нашедшего свое призвание, нет места серым тонам. Однако нередко классической «болезнью» педагогов называют именно профессиональное выгорание.

Лично я спасаюсь от выгорания участием в мероприятиях различного уровня. Иногда кажется, что дополнительный форум или слет – лишняя нагрузка в череде и без того непростых будней. Однако именно они позволяют вырваться из рутины, по-другому посмотреть на свою профессию и немного подпитаться энергией от своих единомышленников, – убеждена финалистка всероссийского конкурса «Учитель года-2026». – Многие из тех, кто встречается на моем пути, влияют на то, как я вижу дальнейшую траекторию собственного развития. Не имея в голове идеального образа учителя, я все же трансформируюсь и под влиянием героев советского кинематографа, и после прочтения биографий педагогов-мастодонтов. Я настолько увлекающийся человек, что внутри одной своей жизни мне хочется прожить много разных… Знаете, больше всего мне претит миф о том, что профессия учителя неблагодарна. Я каждый день вижу сотни детских улыбок и, честно говоря, не знаю, как можно поблагодарить педагога сильнее?


Не отрицая возможностей современных технологий, учитель математики Валерия Слинкина все-таки не боится конкуренции с набирающим оборотом ИИ. По мнению педагога, живого человека, откликающегося, замечающего за программой урока детей и их потребности, умеющего поддержать и задать направление, не сможет заменить никакая машина.

В профессиональных педагогических кругах вопрос о замене учителя никогда не стоял и не стоит. Наоборот, большинство моих коллег говорят, что ИИ никогда не сможет заменить нас, потому что учитель – это не просто человек, передающий какую-либо информацию. Сейчас эту самую информацию можно найти где угодно. У нас же остается эмоциональная составляющая - возможность понять, увидеть талант, искру в глазах, поддержать ребенка в нужный момент, не дать сломаться, сдаться. ИИ – это лишь педагогический инструмент. В грамотных руках он действительно может помочь и учителю, и ученику. Но заменить педагога он все же не в силах. Никогда, – настаивает волгоградка.


Фото Валерии Слинкиной

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