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Происшествия

Росгвардейцы приняли трех пытавшихся обокрасть супермаркеты волгоградцев

Происшествия 05.10.2026 21:23
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05.10.2026 21:23


Росгвардейцы пресекли несколько краж продуктов и алкоголя из волгоградских супермаркетов. Как сообщили в региональном управлении, 69-летний мужчина в крупном гипермаркете в Красноармейском районе Волгограда прошел через кассу, не оплатив покупки на сумму 4496 рублей. 

В Новоаннинском сотрудники Росгвардии задержали 65 летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Сумма причинённого ущерба составила 3 870 рублей.
А в Советском районе Волгограда один из посетителей магазина крупной торговой сети употребил алкоголь прямо в торговом зале, взяв бутылку с прилавка. Однако покинуть магазин без оплаты товара ему не удалось. 

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