



Росгвардейцы пресекли несколько краж продуктов и алкоголя из волгоградских супермаркетов. Как сообщили в региональном управлении, 69-летний мужчина в крупном гипермаркете в Красноармейском районе Волгограда прошел через кассу, не оплатив покупки на сумму 4496 рублей.

В Новоаннинском сотрудники Росгвардии задержали 65 летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Сумма причинённого ущерба составила 3 870 рублей.

А в Советском районе Волгограда один из посетителей магазина крупной торговой сети употребил алкоголь прямо в торговом зале, взяв бутылку с прилавка. Однако покинуть магазин без оплаты товара ему не удалось.



