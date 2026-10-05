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Происшествия

Под Волгоградом двое пострадали в ДТП из-за кабана

Происшествия 05.10.2026 12:33
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05.10.2026 12:33


Перебежавший дорогу кабан стал причиной ДТП, в котором пострадали двое. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 4 октября, в 23-00 ч. на 30-м км автодороги «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск». 

Toyota RAV4 под управлением 42-летней женщины двигалась по дороге, когда на проезжей части неожиданно появилось дикое животное. Водитель попыталась избежать столкновения,  в результате иномарка  вылетела  на встречную полосу, где врезалась в другое транспортное средство - DAF.  В результате водитель и пассажир Toyota получили травмы и были госпитализированы. 

Фото сгенерировано ИИ

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