Волгоградская область просела в рейтинге материального благополучия





Волгоградская область заняла 62-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. По данным РИА Рейтинг, рейтинговый балл по итогам 2025 года составил 52,17, тогда как в 2024 году этот показатель составлял чуть меньшую величину – 51,14. Тем не менее по итогам 2024 года Волгоградская область занимала более лучшие позиции в виде 59-го места.

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В топ-10 также вошли Мурманская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Московская области, Москва и Камчатский край. Хуже ситуация с благосостоянием населения в республиках Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Тыва.

При этом разница между лидерами рейтинга и аутсайдерами огромная. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе рейтинговый балл за 2025 год составил 94,89, а в Ингушетии - всего 3,41.

Справка. Рейтинг был составлен по данным Росстата и Центробанка на основе комплекса социально-экономических показателей, характеризующих материальное состояние населения. Учитывались объёмы накоплений граждан в банках, уровень бедности, доля жителей с доходами выше 60 тысяч рублей и доступность жилищного кредитования.



