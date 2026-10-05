



5 октября Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Натальи Оглоблиной. Горожанка 16 июля участвовала в записи коллективного обращения к председателю СК России Александру Бастрыкину на парковке у «Магнита» на улице Рокоссовского, однако полицейские и вслед за ними и Центральный районный суд посчитали его политической акцией.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, решение первой инстанции сегодня было отменено. В настоящее время материалы направлены в Центральный районный суд для нового рассмотрения.

Напомним, ранее суд Волгограда оштрафовал за участие в записи видеообращения двух других активистов – Наталью Кузьмину и Алексея Севастьянова. Последний настаивал в Волжском городском суде, что случайно оказался на месте незаконного митинга – увидев кобылу.

Фото из архива ИА «Высота 102»