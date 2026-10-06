



Аллергики ждут с большим нетерпением, когда смогут вздохнуть полной грудью. Аллергия на пыльцу серьёзно влияет на качество жизни. По данным сервиса «Яндекс Погода», сейчас концентрация пыльцы в воздухе имеет минимальные значения.



С большой вероятностью через несколько дней сезон цветения растений окончательно будет завершён, ведь понижение температуры воздуха и короткий световой день делают условия для цветения невозможными.



В воздухе постепенно будет снижаться концентрация аллергенов. Например, амброзия вот-вот перестанет досаждать аллергикам. Но следует учитывать, что потепление способно продлить пыление, а осадки и понижение температуры, наоборот, приближают его к логическому завершению.