Учительница из Волгограда сыграла свадьбу сына на выигрыш в лотерею





Учительница из Волгограда Галина Веприцкая, которая в августе выиграла более 1 миллиона рублей в лотерею, рассказала, куда потратила деньги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Столото», женщина погасила все свои кредиты и оплатила сыну свадьбу.

Напомним, Галине Веприцкой улыбнулась удача в лотерее «Остатки сладки». Она выиграла 1 миллион 66 тысяч 680 рублей, купив счастливый билет за 20 рублей.

Галина родилась и прожила большую часть жизни в Волгограде, однако несколько лет назад переехала в Москву. По профессии победительница — учитель начальных классов.

Профессия педагога в жизни победительницы занимает особое место. По ее словам, выбрать этот путь ей помогла первая учительница, которая оставила важный след в ее жизни.