Мэр Краснодара Наумов объявил о досрочном прекращении полномочий





Как сообщает ИА «Живая Кубань», о своем решении глава Краснодара сообщил в понедельник, 5 октября, попрощавшись с горожанами.

В обращении к жителям краевой столицы Наумов поблагодарил их за поддержку и конструктивную критику. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и депутатов городской Думы — за доверие, которое ему оказали в 2022 году.

Период работы на посту градоначальника Наумов охарактеризовал как время масштабных преобразований. По его словам, за эти годы в Краснодаре открыли новые школы и детские сады, привели в порядок скверы, обновили парк общественного транспорта и модернизировали коммунальную инфраструктуру. Кроме того, была запущена и активно реализуется программа развития улично-дорожной сети «25/35».

О том, кто займет пост главы Краснодара, официально пока не сообщается.

Напомним, что свой пост покинул и глава Волгограда Владимир Марченко. Его отставка, как ранее сообщало ИА «Высота 102», связана с выборами в Государственную думу.