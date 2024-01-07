Общество

В Волжском ищут видео с пропавшим мужчиной на желтых «Жигулях»

Общество 07.01.2024 12:12
0
07.01.2024 12:12


В Волжском Волгоградской области продолжается розыск пропавшего в канун Нового года 41-летнего Эдуарда Хомина. Волонтеры просят откликнуться водителей с видеорегистраторами. 

— Если вы проезжали 31 декабря 2023 года с 00.00 до 09.00 от поселка ЛПК в сторону СНТ «Лилия», посмотрите запись видеорегистраторов. Возможно, что на камеру попал автомобиль ВАЗ-2101 желтого цвета, — обращаются к автолюбителям Волжского добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». 

Если вы обладаете видео, способным помочь розыску, просьба связаться с координатором поисков Ольгой (Сойка) по номеру 8 918 244 58 60 или позвонить на  горячую линию отряда 8 800 700 5452 (звонок бесплатный). 

Тем временем поиски волонтеров и полиции пока не дали никаких результатов. Волжанина ищут с Нового года. Обследуется местность около СНТ «Лилия», где родственника исчезнувшего при странных обстоятельствах мужчины нашли машину, в салоне которой лежали личные вещи. 

Родственник пропавшего, представившийся Эдуардом, в разговоре с корреспондентом «Высоты 102» пояснил, что пока до сих пор нет никаких зацепок, а правоохранительные органы запретили делиться с прессой какими-либо подробностями поисков. 


Напомним, 30 декабря примерно в 19.30 Эдуард Хомин, по словам волонтеров, выехал из Волжского в направлении поселка ЛПК. Всю дорогу его преследовала другая машина, марку которой никто не запомнил. Примерно в 20.19 он приехал на ЛПК, где к нему из машины вышли молодые парни и стали требовать продать автомобиль. В 23.15 разыскиваемый сел в авто и поехал домой в Волжский, после чего он бесследно исчез.

Известно, что о неизвестных преследователях также сообщали очевидцы. С их слов, 31 декабря по пути из Волгограда в Волжский в период с 03.00 до 04.00 по новому мосту через пойму на развилке к Краснослободску стояла светлая машина, которая с места резко пустилась в погоню, но в итоге неожиданно отстала.  

По не подтвержденной официально информации, правоохранительные органы организовали по факту исчезновения Эдуарда Хомина доследственную проверку.  

Фото: Анжелика Алексеева / vk.com

Еще по теме: 

Стали известны подробности странного исчезновения мужчины под Волгоградом. Ищут всем миром

Группы добровольцев формируют в Волжском для поисковой операции с полицией

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.01.2024 13:35
Общество 07.01.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 13:15
Общество 07.01.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 12:52
Общество 07.01.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 09:04
Общество 07.01.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 08:12
Общество 07.01.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 21:29
Общество 06.01.2024 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 20:11
Общество 06.01.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 19:11
Общество 06.01.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 18:20
Общество 06.01.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 18:00
Общество 06.01.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 16:49
Общество 06.01.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 14:48
Общество 06.01.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 14:02
Общество 06.01.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 13:03
Общество 06.01.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 11:56
Общество 06.01.2024 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:35
«Сферум» – польза или угроза? Чиновники ответили на вопросы взволнованных волгоградцевСмотреть фотографии
13:15
На севере Волгограда коммунальщики латают поврежденный водоводСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области с ледяным дождем борются 402 спецмашиныСмотреть фотографии
12:12
В Волжском ищут видео с пропавшим мужчиной на желтых «Жигулях»Смотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области «физиков» накажут за навоз и хламСмотреть фотографии
09:50
Число погибших в ДТП на трассе Волгоград—Луганск увеличилось до двухСмотреть фотографии
09:04
Какие погодные сюрпризы готовит волгоградцам новая неделяСмотреть фотографии
08:12
В храме Александра Невского сотни волгоградцев встретили РождествоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:29
Андрей Бочаров с прихожанами встретил Рождественский сочельник в Казанском собореСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области селянин задохнулся в собственном домеСмотреть фотографии
20:11
4 часа до рождества: волгоградские православные готовятся встретить светлый праздникСмотреть фотографии
19:45
«Динамо-Синара» одержало долгожданную победу в СуперлигеСмотреть фотографии
19:11
В селе Волгоградской области подтопило мостСмотреть фотографии
18:26
В Камышине два рыбака провалились под ледСмотреть фотографии
18:20
МЧС: погода на Рождество в Волгоградской области резко испортитсяСмотреть фотографии
18:00
В Волгограде за 5 лет расселили 5 тысяч жителей 175 аварийных домовСмотреть фотографии
17:18
Волгоградец убил товарища и вынес тело на лестницуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде почтили память погибших в Чечне воиновСмотреть фотографии
15:55
В Волгоградской области охотника ранили в ягодицуСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде госпитализировали пассажирку с самолета из МосквыСмотреть фотографии
15:11
Аudi и Mercedes столкнулись под Волгоградом: 1 погиб, 2 раненыСмотреть фотографии
14:48
В главном храме Волгограда готовятся к Рождественским богослужениямСмотреть фотографии
14:02
«Не хватило газа»: в волгоградских супермаркетах опустели полки с минералкой, майонезом и туалетной бумагойСмотреть фотографии
13:03
В аптеках Волгофарма отказывают в обслуживании скидочных картСмотреть фотографии
12:11
Врачи больницы Фишера удалили осколки из ноги участника СВОСмотреть фотографии
11:56
На трассы Волгоградской области выехали 334 спецмашиныСмотреть фотографии
11:35
На плотине Волжской ГЭС в массовой аварии пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
11:05
Под Волгоградом водитель без прав насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:51
Мошенники разводят волгоградцев на дешевых яйцахСмотреть фотографии
09:58
«Мы верим твердо в героев спорта»: главные матчи и волгоградские чемпионы 2023 годаСмотреть фотографии
 