В Волжском ищут видео с пропавшим мужчиной на желтых «Жигулях»

В Волжском Волгоградской области продолжается розыск пропавшего в канун Нового года 41-летнего Эдуарда Хомина. Волонтеры просят откликнуться водителей с видеорегистраторами.

— Если вы проезжали 31 декабря 2023 года с 00.00 до 09.00 от поселка ЛПК в сторону СНТ «Лилия», посмотрите запись видеорегистраторов. Возможно, что на камеру попал автомобиль ВАЗ-2101 желтого цвета, — обращаются к автолюбителям Волжского добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Если вы обладаете видео, способным помочь розыску, просьба связаться с координатором поисков Ольгой (Сойка) по номеру 8 918 244 58 60 или позвонить на горячую линию отряда 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).

Тем временем поиски волонтеров и полиции пока не дали никаких результатов. Волжанина ищут с Нового года. Обследуется местность около СНТ «Лилия», где родственника исчезнувшего при странных обстоятельствах мужчины нашли машину, в салоне которой лежали личные вещи.

Родственник пропавшего, представившийся Эдуардом, в разговоре с корреспондентом «Высоты 102» пояснил, что пока до сих пор нет никаких зацепок, а правоохранительные органы запретили делиться с прессой какими-либо подробностями поисков.





Напомним, 30 декабря примерно в 19.30 Эдуард Хомин, по словам волонтеров, выехал из Волжского в направлении поселка ЛПК. Всю дорогу его преследовала другая машина, марку которой никто не запомнил. Примерно в 20.19 он приехал на ЛПК, где к нему из машины вышли молодые парни и стали требовать продать автомобиль. В 23.15 разыскиваемый сел в авто и поехал домой в Волжский, после чего он бесследно исчез.

Известно, что о неизвестных преследователях также сообщали очевидцы. С их слов, 31 декабря по пути из Волгограда в Волжский в период с 03.00 до 04.00 по новому мосту через пойму на развилке к Краснослободску стояла светлая машина, которая с места резко пустилась в погоню, но в итоге неожиданно отстала.

По не подтвержденной официально информации, правоохранительные органы организовали по факту исчезновения Эдуарда Хомина доследственную проверку.

Фото: Анжелика Алексеева / vk.com

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