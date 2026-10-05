Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Мэр Краснодара Наумов объявил о досрочном прекращении полномочий
Как сообщает ИА «Живая Кубань», о своем решении глава Краснодара сообщил в понедельник, 5 октября, попрощавшись с горожанами. В обращении к жителям краевой столицы Наумов поблагодарил их за поддержку...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам и портам Украины
Вооружённые силы России продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ....
Общество

Налоговая массово рассылает волгоградцам письма: что в них и кому они точно придут

Общество 05.10.2026 19:52
0
05.10.2026 19:52


УФНС России по Волгоградской области приступило к массовой рассылке налоговых уведомлений. Волгоградцам и жителям районов области предстоит оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Срок – не позднее 1 декабря 2026 года.  

Кому и за что нужно заплатить

Уведомление получит каждый, кто владеет транспортным средством, земельным участком, квартирой, домом, гаражом или иной недвижимостью. В документ также войдут суммы НДФЛ, которые не удержал налоговый агент.

Отдельное новшество этого года – обновленный раздел по налогам на доходы физических лиц. Теперь в уведомлении представлен единый расчет НДФЛ сразу по всем основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 228 НК РФ, начиная с налогового периода 2025 года. Изменилась и визуализация: суммы по всем источникам доходов распределены по группам прогрессивной шкалы ставок. Разобраться стало проще.

Кому письма придут, а кому нет

Тем, кто пользуется «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц» или имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, уведомление придет в электронном виде – без дублирования на бумаге. Специалисты УФНС рекомендуют заранее проверить, работает ли вход в эти сервисы, и при необходимости восстановить логин и пароль.

Те, у кого доступа к электронным сервисам нет, получат уведомление заказным письмом по почте. Альтернативный вариант – забрать документ лично: в любом МФЦ «Мои документы» или в налоговой инспекции, независимо от места учета.

Не придут уведомления и тем, у кого сумма начисленных налогов меньше 300 рублей, а также льготникам, полностью освобожденным от уплаты. Узнать, какие льготы действуют в конкретном муниципалитете, можно через сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.

Если в уведомлении ошибка

Бывает, что в документе не указан объект собственности или данные о нем неактуальны. В этом случае волгоградцам советую сообщить об этом в налоговый орган. 

Пользователи личного кабинета могут сделать это через раздел «Прочие обращения» – «Заявление в свободной форме». Остальные могут обратиться с паспортом в любую инспекцию или отправить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России».

Как оплатить

Способов несколько:

  • через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Уплата налогов и пошлин»;
  • в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
  • в отделении банка или через банковское приложение;
  • в почтовых отделениях;
  • через портал госуслуг.

Предусмотрена и возможность оплатить налоги за третьих лиц – это помогает избежать начисления пеней в некоторых ситуациях. В УФНС советуют пополнять единый налоговый счёт заранее, чтобы к дате платежа на нём уже была нужная сумма.

Ответы на частые вопросы о налоговых уведомлениях 2026 года собраны на промостранице сайта ФНС России.

Фото: сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.10.2026 20:48
Общество 05.10.2026 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 20:20
Общество 05.10.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 19:52
Общество 05.10.2026 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 18:28
Общество 05.10.2026 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 17:49
Общество 05.10.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 17:44
Общество 05.10.2026 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 17:33
Общество 05.10.2026 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 16:30
Общество 05.10.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 14:22
Общество 05.10.2026 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 14:13
Общество 05.10.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 14:01
Общество 05.10.2026 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 13:18
Общество 05.10.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 13:03
Общество 05.10.2026 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 11:53
Общество 05.10.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2026 11:14
Общество 05.10.2026 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
Росгвардейцы приняли трех пытавшихся обокрасть супермаркеты волгоградцевСмотреть фотографии
20:48
ВГСПУ за 95 лет выпустил более 100 тысяч учителейСмотреть фотографии
20:20
Волгоградская область просела в рейтинге материального благополучияСмотреть фотографии
19:52
Налоговая массово рассылает волгоградцам письма: что в них и кому они точно придутСмотреть фотографии
19:33
Парашютист-рекордсмен из Волжского погиб в Рязанской областиСмотреть фотографии
18:28
Волгоградцы из разрушающегося общежития попросили Бастрыкина о помощиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
«Неблагодарная профессия? Это миф»: финалистка конкурса «Учитель года» – о честности учеников, легализации ошибок и конкуренции с ИИСмотреть фотографии
17:44
Облсуд отменил штраф волгоградке за коллективное видеообращение к БастрыкинуСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде отметили 108-летие уголовного розыскаСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области проверили 4,1 тыс. МКД на защищённость от взрыва газаСмотреть фотографии
16:15
Бастрыкин потребовал доложить об игнорировании жалоб волгоградцев на развал МКДСмотреть фотографии
15:13
Чемпион Волгоградской области по футболу определится 11 октября – решающий матч «Ахтуба» – «Киквидзе»Смотреть фотографии
14:22
Ядерный постапокалипсис обрисовал волгоградский профессор-фантастСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде 7 октября проверят системы оповещенияСмотреть фотографии
14:01
Волгоградцы более 300 раз пожаловались на беспорядок в новый чат-бот в MAXСмотреть фотографии
13:18
«Давайте все вместе навалимся»: очевидцы засняли бунт пассажиров в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
7% волгоградских учителей остались в профессии после 65-летияСмотреть фотографии
12:33
Под Волгоградом двое пострадали в ДТП из-за кабанаСмотреть фотографии
11:53
Суд освободил наследника погибшего на СВО волгоградца от выплаты микрозаймаСмотреть фотографии
11:36
Мэр Краснодара Наумов объявил о досрочном прекращении полномочийСмотреть фотографии
11:29
Под Волгоградом мотоциклист скончался после ДТП на мосту через ерик КалиновСмотреть фотографии
11:14
Учительница из Волгограда сыграла свадьбу сына на выигрыш в лотереюСмотреть фотографии
10:59
Более 22 тысяч семей волгоградцев получили допвыплатыСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом пресекли нереальные превращения молока в супержирную сметануСмотреть фотографии
10:30
«Формируют личность и потенциал»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителяСмотреть фотографии
10:03
Каждый третий волгоградец готов сорваться с места ради карьерыСмотреть фотографии
10:01
Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам и портам УкраиныСмотреть фотографии
09:53
Андрей Бочаров поздравил ветерана Евгения Рогова с 102-летиемСмотреть фотографии
09:48
Магнитная буря испытывает на прочность метеозависимых волгоградцевСмотреть фотографии
09:46
УФСБ: под Волгоградом наркодилер перевозил в бензобаке 7 кг мефедронаСмотреть фотографии
 