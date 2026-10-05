



УФНС России по Волгоградской области приступило к массовой рассылке налоговых уведомлений. Волгоградцам и жителям районов области предстоит оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Срок – не позднее 1 декабря 2026 года.

Кому и за что нужно заплатить

Уведомление получит каждый, кто владеет транспортным средством, земельным участком, квартирой, домом, гаражом или иной недвижимостью. В документ также войдут суммы НДФЛ, которые не удержал налоговый агент.

Отдельное новшество этого года – обновленный раздел по налогам на доходы физических лиц. Теперь в уведомлении представлен единый расчет НДФЛ сразу по всем основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 228 НК РФ, начиная с налогового периода 2025 года. Изменилась и визуализация: суммы по всем источникам доходов распределены по группам прогрессивной шкалы ставок. Разобраться стало проще.

Кому письма придут, а кому нет

Тем, кто пользуется «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц» или имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, уведомление придет в электронном виде – без дублирования на бумаге. Специалисты УФНС рекомендуют заранее проверить, работает ли вход в эти сервисы, и при необходимости восстановить логин и пароль.

Те, у кого доступа к электронным сервисам нет, получат уведомление заказным письмом по почте. Альтернативный вариант – забрать документ лично: в любом МФЦ «Мои документы» или в налоговой инспекции, независимо от места учета.

Не придут уведомления и тем, у кого сумма начисленных налогов меньше 300 рублей, а также льготникам, полностью освобожденным от уплаты. Узнать, какие льготы действуют в конкретном муниципалитете, можно через сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.

Если в уведомлении ошибка

Бывает, что в документе не указан объект собственности или данные о нем неактуальны. В этом случае волгоградцам советую сообщить об этом в налоговый орган.

Пользователи личного кабинета могут сделать это через раздел «Прочие обращения» – «Заявление в свободной форме». Остальные могут обратиться с паспортом в любую инспекцию или отправить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России».

Как оплатить

Способов несколько:

через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Уплата налогов и пошлин»;

в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

в отделении банка или через банковское приложение;

в почтовых отделениях;

через портал госуслуг.

Предусмотрена и возможность оплатить налоги за третьих лиц – это помогает избежать начисления пеней в некоторых ситуациях. В УФНС советуют пополнять единый налоговый счёт заранее, чтобы к дате платежа на нём уже была нужная сумма.

Ответы на частые вопросы о налоговых уведомлениях 2026 года собраны на промостранице сайта ФНС России.