УФНС России по Волгоградской области приступило к массовой рассылке налоговых уведомлений. Волгоградцам и жителям районов области предстоит оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Срок – не позднее 1 декабря 2026 года.
Кому и за что нужно заплатить
Уведомление получит каждый, кто владеет транспортным средством, земельным участком, квартирой, домом, гаражом или иной недвижимостью. В документ также войдут суммы НДФЛ, которые не удержал налоговый агент.
Отдельное новшество этого года – обновленный раздел по налогам на доходы физических лиц. Теперь в уведомлении представлен единый расчет НДФЛ сразу по всем основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 228 НК РФ, начиная с налогового периода 2025 года. Изменилась и визуализация: суммы по всем источникам доходов распределены по группам прогрессивной шкалы ставок. Разобраться стало проще.
Кому письма придут, а кому нет
Тем, кто пользуется «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц» или имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, уведомление придет в электронном виде – без дублирования на бумаге. Специалисты УФНС рекомендуют заранее проверить, работает ли вход в эти сервисы, и при необходимости восстановить логин и пароль.
Те, у кого доступа к электронным сервисам нет, получат уведомление заказным письмом по почте. Альтернативный вариант – забрать документ лично: в любом МФЦ «Мои документы» или в налоговой инспекции, независимо от места учета.
Не придут уведомления и тем, у кого сумма начисленных налогов меньше 300 рублей, а также льготникам, полностью освобожденным от уплаты. Узнать, какие льготы действуют в конкретном муниципалитете, можно через сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.
Если в уведомлении ошибка
Бывает, что в документе не указан объект собственности или данные о нем неактуальны. В этом случае волгоградцам советую сообщить об этом в налоговый орган.
Пользователи личного кабинета могут сделать это через раздел «Прочие обращения» – «Заявление в свободной форме». Остальные могут обратиться с паспортом в любую инспекцию или отправить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России».
Как оплатить
Способов несколько:
- через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Уплата налогов и пошлин»;
- в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- в отделении банка или через банковское приложение;
- в почтовых отделениях;
- через портал госуслуг.
Предусмотрена и возможность оплатить налоги за третьих лиц – это помогает избежать начисления пеней в некоторых ситуациях. В УФНС советуют пополнять единый налоговый счёт заранее, чтобы к дате платежа на нём уже была нужная сумма.
Ответы на частые вопросы о налоговых уведомлениях 2026 года собраны на промостранице сайта ФНС России.
Фото: сгенерировано ИИ