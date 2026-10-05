



В Ленинском районе Волгоградской области произошла авария с участием мотоцикла «Урал». ДТП случилось вечером на реконструируемом мосту через ерик Калинов.

- В 16:50 50-летний водитель, управляя мотоциклом «ИМЗ 8.103» на 30-м км автодороги «Ленинск — Покровка», не справился с управлением, совершил наезд на насыпь из щебня, находящуюся на проезжей части, и опрокинулся, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, находящийся за рулём мужчина от полученных травм скончался до прибытия кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего на обновляемом транспортном сооружении сейчас устанавливают полицейские.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области