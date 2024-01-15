Пропавшего перед Новым годом жителя Волжского нашли мертвым

Напомним,
Эдуард Хомин, который пропал 30 декабря в Волжском, найден мертвым. Об этом сообщили V102.RU в поисковой группе Лиза Алерт, волонтеры которой вместе с правоохранительными органами занимались розыском 41-летнего мужчины.
V102.RU сообщало об этой загадочной истории. 30 декабря примерно в 19.30 Эдуард Хомин выехал из Волжского в направлении поселка ЛПК. По некоторым данным, всю дорогу его преследовала другая машина, марку которой никто не запомнил.
Через некоторое время машину Эдуарда нашли брошенной на дороге недалеко от дачного массива – в салоне были личные вещи Эдуарда. Следы мужчины вели в степь, там они и затерялись.
Волонтеры несколько раз собирались на поиски мужчины, однако они ни к чему не привели.
По некоторым данным, тело мужчины нашли в поле. Информация уточняется в СУ СК РФ по Волгоградской области.