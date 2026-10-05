7% волгоградских учителей остались в профессии после 65-летия





Сколько учителей и какого возраста работают в Волгоградской области, какова среди них доля мужчин и какая самая популярная специализация педагогов – на эти и другие вопросы ответили в Волгоградстате сегодня, 5 октября, когда в России отмечается День учителя.

Итак, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2025/2026 учебного года в общеобразовательных организациях Волгоградской области работали 16,5 тыс. учителей. Интересно, что в 2025 году их насчитывалось 16 тысяч. 28,3% из них имели высшую и первую квалификационную категорию. Большая часть учителей, или 29,1%, преподают дисциплины в системе начального общего образования, русский язык и литературу - 12,4%, иностранные языки – 11,0%, математику – 9,7%, историю, экономику, право и обществознание, а также физическую культуру – по 6,9%.

Педагогика остается все-таки больше женской профессией - в этой сфере трудятся 89,6% женщин. Среди учителей-мужчин лидируют преподаватели физкультуры, которых 32,0%. Доля мужчин, которые преподают труд, составляют 12,7%, историю, экономику, право, обществознание – 12,0%, физику – 9,5%, основы безопасности и защиты Родины – 7,7%.

Среди педагогического состава преобладают специалисты в возрасте от 45 до 54 лет – их доля в общей численности составляет 29%. Доля специалистов до 34 лет чуть меньше - 18,9%, 35-44 лет – 19,2%, 55-64 года – 25,5%, старше 65 лет – 7,4%.

В то же время в средних специальных учебных заведениях региона трудятся 2,5 тыс. преподавателей. А численность преподавателей высших учебных заведений региона составляет 3,2 тыс. человек, из которых 73,9% имеют ученую степень.