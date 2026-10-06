О преимуществах цифрового рубля эксперты рассказали волгоградцам

В настоящее время активно продвигается новая валюта - цифровой рубль. Пока одни граждане с интересом изучают новшество, другие, наоборот, с опаской относятся к такому способу оплаты. Преимущества использования цифрового рубля обозначили эксперты.



Как сообщил доктор экономических наук, профессор института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена Павел Конюховский, именно цифровой рубль позволяет фиксировать маршрут транзакции и, тем самым, отслеживать куда именно поступили денежные средства.



Новая валюта позволит избежать мошеннических схем, так как украденные деньги просто вычислить. Однако расслабляться рано. Эксперт считает, что гарантии стопроцентной защиты от краж всё равно быть не может, ведь при переводе цифрового рубля на обычные банковские карты риски сохраняются.



Цифровой рубль также позволит регулировать рынок и способен стать инструментом для преодоления повышенного спроса на определённые товары.