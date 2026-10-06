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Общество

Санврачи напоминают волгоградцам о прививках от гриппа

Общество 06.10.2026 07:31
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06.10.2026 07:31


Сезон гриппа традиционно начинается с приходом холодов. В осенне-зимний период население более уязвимо перед вирусом. Санитарные врачи напоминают, что вакцинация способна помочь организму сформировать устойчивый иммунитет.

Академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напоминает, что вакцина особенно важна для определённых категорий граждан. В первую очередь сделать прививку от гриппа эксперт рекомендует людям из группы риска - беременным, детям до трёх лет, лицам, старше 65-ти лет. Именно у таких групп населения риск тяжёлого течения болезни гораздо выше.

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