



Дубовский районный суд Волгоградской области отказал микрокредитной организации во взыскании задолженности с наследника погибшего участника специальной военной операции.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов региона, в октябре 2024 года между МФО и Андреем Л. был заключён договор потребительского займа на 9 тысяч рублей с использованием простой электронной подписи. В январе 2025 года мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону СВО, где погиб 17 апреля 2025 года.

Супруга погибшего, действуя в интересах несовершеннолетнего сына, приняла наследство. После этого кредитная организация обратилась в суд с требованием взыскать с наследственного имущества 20 700 рублей, включая основной долг 9 тысяч и проценты 11 700 рублей.

Суд, руководствуясь Федеральным законом № 377-ФЗ, указал, что кредитные обязательства членов семьи военнослужащего, возникшие до заключения контракта, прекращаются в случае его гибели при выполнении задач в ходе СВО. Лица, принявшие наследство, освобождаются от исполнения этих обязательств.

В удовлетворении иска отказано. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.