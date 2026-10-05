Более 22 тысяч семей волгоградцев получили допвыплаты





22137 семей, проживающих в Волгоградской области, получили ежегодную семейную выплату. Как сообщили в отделении Соцфонда по Волгоградской области, средний размер выплаты составил 25634 рубля. Всего на эти цели было перечислено более 560 миллионов рублей.

Ежегодная семейная выплата предназначена для родителей с невысокими доходами. Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, исчисленного с доходов заявителя по стандартной ставке 13% за предыдущий год, и суммой налога, рассчитанного с тех же доходов по льготной ставке 6%.

Право на семейную выплату предоставляем обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, или до 23 лет, если они учатся на дневном отделении и не состоят в браке.