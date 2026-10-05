Более 22 тысяч семей волгоградцев получили допвыплаты

22137 семей, проживающих в Волгоградской области, получили ежегодную семейную выплату. Как сообщили в отделении Соцфонда по Волгоградской области, средний размер выплаты составил 25634 рубля. Всего на эти цели было перечислено более 560 миллионов рублей.
Ежегодная семейная выплата предназначена для родителей с невысокими доходами. Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, исчисленного с доходов заявителя по стандартной ставке 13% за предыдущий год, и суммой налога, рассчитанного с тех же доходов по льготной ставке 6%.
Право на семейную выплату предоставляем обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, или до 23 лет, если они учатся на дневном отделении и не состоят в браке.
Для назначения выплаты должно одновременно соблюдаться несколько обязательных условий. Так, родители и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории страны; родитель в прошлом году должен был иметь официальный доход, с которого уплачен НДФЛ; среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, установленную на год, предшествующий году обращения за выплатой, не более 22875 рублей. Также принимается в расчет имущество семьи, которое должно соответствовать установленным лимитам по количеству и площади жилья, земельных участков и транспортных средств. Родители не должны иметь при этом задолженности по алиментам.