



В Волгограде аэропорт оказался в центре нешуточных страстей. На минувших выходных из-за вводимых ограничений на работу воздушной гавани произошёл сбой в расписании прилёта и отправления самолётов. В какой-то момент у доведённых до отчаяния граждан начали сдавать нервы. Чтобы привлечь к своей проблеме внимание, пассажиры решили забаррикадировать вход в один из терминалов, не пропуская прошедших досмотр людей. Инцидент оказался запечатлён на видео.







- Вы что делаете? Вы адекватные? Мужчины, подойдите сюда. Давайте все вместе навалимся, - пыталась решить ситуацию одна из пассажирок, лишённая возможности пройти на свой рейс.

Впоследствии окружающие всё же сошлись на том, что портить имущество воздушной гавани не лучший выход, и решили довериться правоохранителям.

Бунт пассажиров заснял диджей Алексей Жданюк, оказавшийся также в заложниках забаррикадированного прохода. Мужчина поделился в одной из социальных сетей своими эмоциями, рассказав, что в этот самый момент опаздывал на свой самолёт.

- Как выяснилось позже, эти люди уже вторые сутки не могли вылететь из Волгограда. Самолёт им предоставили, но посадку почему-то постоянно откладывали. В попытке привлечь внимание к ситуации они решили перекрыть выход для всех остальных пассажиров, - подчеркнул музыкант.

Отметим, редакция пыталась уточнить обстоятельства произошедшего в пресс-службе аэропорта Волгограда, однако дозвониться до представителя воздушной гавани в настоящее время не вышло.

Фото и видео: Алексей Жданюк