В Волгограде 7 октября проверят системы оповещения





7 октября в Волгограде пройдёт плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, муниципальной системы оповещения и комплексных систем экстренного оповещения населения. В пресс-службе мэрии успокоили волгоградцев – все сигналы являются учебными.

В этот день в городе включат электросирены и громкоговорители. Подача сигнала «Внимание всем!» означает необходимость включить телевизоры и радиоприёмники – эфирное вещание будет замещено речевой информацией.

С 10:25 до 10:33 пройдёт проверка прохождения речевой информации через комплексы голосового оповещения, выносные акустические установки и по сетям проводного радиовещания. С 10:40 до 10:48 специалисты проверят работоспособность электросирен, акустических установок и комплексных систем экстренного оповещения.

Жителей просят сохранять спокойствие: мероприятие носит плановый характер.