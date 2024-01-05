Группы добровольцев формируют в Волжском для поисковой операции с полицией

В городе Волжском Волгоградской области формируют группы добровольцев, которые сегодня, 5 января, будут помогать полиции в поисках пропавшего 41-летнего мужчины.

Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Сармат» Волгоградской области, сбор всех, кто может оказать помощь в поиске человека, назначен на 13.00 в Волжском. Для формирования экипажей необходимо предварительно записаться по телефону +7 929 786-55-75 (Владимир).





По данным информагентства, разыскивается 41-летний Эдуард Хомин, который 30 декабря 2023 года ушел из дома в городе Волжском Волгоградской области и до сих пор его местонахождение неизвестно.

- У полиции есть ориентировки, потребовалась помощь добровольцев, - пояснили в поисково-спасательном отряде.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (8442) 30-43-45, 02 или 102. Дежурные службы поисково-спасательного отряда: 8 (800) 505-10-65.