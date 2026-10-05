Свыше трехсот административных правонарушений удалось выявить благодаря новому чат-боту «Порядок в регионе 34». По информации комитета юстиции Волгоградской области, волгоградцы чаще всего обращались по вопросам благоустройства и сообщали о мусоре на земельных участках, некошеной траве, о рекламных конструкциях в неположенном месте и т.д.

Напомним, сервис работает с июля 2026 года и позволяет повысить эффективность обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории волгоградского региона. Жители могут привлечь внимание к замеченным ими проблемам через национальный мессенджер МАХ, написав сообщение в чат-бот. Для этого в предлагаемых списках необходимо выбрать муниципалитет и вид нарушения. Также можно прикрепить к сообщению подтверждающие фото или видео. После этого факты, изложенные в сообщении, проходят проверку, а территориальные административные комиссии области привлекают к ответственности виновных лиц. По итогам рассмотрения сообщения заявитель получает ответ о результатах.