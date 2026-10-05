Волгоградцы увидят метеоры Дракониды с 5 октября





Несколько ночей звездопада ожидают жителей Волгоградской области и других регионов России. Пик звездопада начнется уже с 22-00 ч. по московскому времени 5 октября. Метеорный поток Дракониды можно наблюдать до 3 часов ночи 6 октября.

Звездопад продлится несколько дней – до 10 октября. Однако точное количество увиденных метеоров будет зависеть от облачности, городской засветки, прозрачности атмосферы и фактической активности самого потока.

Напомним, в августе в небе над Волгоградской области наблюдался метеорный поток Персеиды. Волгоградский фотограф Андрей Поручаев снял вдалеке от города впечатляющие кадры звездопада.