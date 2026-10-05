ВГСПУ за 95 лет выпустил более 100 тысяч учителей





Волгоградский государственный социально-педагогический университет отметил 95-летие со дня основания. Церемония вручения наград сотрудникам состоялась сегодня, 5 октября, в День учителя.

Ректор ВГСПУ, член-корреспондент Российской академии образования Александр Коротков отметил, что за 95-летнию историю образование в вузе получили более 100 тысяч человек.



Александр Коротков и ректор ВГСПУ в период с 2007 по 2017 годы, заведующий кафедрой педагогики, руководитель ВНО РАО ВГСПУ, академик РАО Николай Сергеев вручили сотрудникам и преподавателям почетные грамоты Министерства просвещения РФ, знаки «За заслуги перед ВГСПУ» 2 и 3 степеней. Труд сотрудников также отметили представители региональных и городских властей.



Фото сайта ВГСПУ