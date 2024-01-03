Стали известны подробности странного исчезновения мужчины под Волгоградом. Ищут всем миром

В Волжском Волгоградской области на поиски пропавшего перед Новым годом 41-летнего Эдуарда Хомина сегодня, 3 января, вышли добровольцы. Как сообщает V102.RU, ранее родственники нашли лишь машину исчезнувшего волжанина, в салоне которой лежали личные вещи.

— 30 декабря примерно В 19.30 Эдуард выехал из Волжского в направлении поселка ЛПК. Всю дорогу его преследовала другая машина, марку которой никто не запомнил. Примерно в 20.19 он приехал на ЛПК, где к нему из машины вышли молодые парни и стали требовать продать автомобиль. Их сняли на камеру с балкона, данные переданы в полицию. До 23.00 молодые люди не уезжали и находились у соседний машины. Затем к ним вышел другой мужчина и пытался прогнать. В 23.15 разыскиваемый сел в авто и поехал домой в Волжский, после чего он бесследно исчез. Заявление подано в отделение полиции. Чуть позже разбитую машину нашли между поселком ЛПК и СНТ «Лилия». В машине обнаружены личные вещи и одежда. В больницах Эдуарда нет и в моргах тоже, — рассказали волонтеры.





Уточняется, что сегодня объявлен сбор в 08.00 на месте, где был найден автомобиль. Необходима помощь добровольцев, чтобы прошерстить местность. С собой рекомендуется взять горячий чай и резиновые сапоги.

Напомним, что Эдуарда Анатольевича Хомина разыскивают поисковики с 30 декабря. Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 185 сантиметров, черные волосы с проседью, карие глаза. К сожалению, неизвестно в какой именно одежде был волжанин в день пропажи.

Фото: Анжелика Алексеева / vk.com