Минобороны: ВС РФ ударили по энергообъектам и портам Украины

Вооружённые силы России продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вечером 4 сентября и ночью 5 сентября в результате ударов были поражены следующие цели. В Харьковской области – электроподстанция «Кочеток». В Одесской области – портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, а также хранилища с ГСМ в порту Черноморск, предназначенные для обеспечения ВСУ, и морское судно типа «сухогруз» с военным имуществом.

Кроме того, на переходе морем южнее города Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы.

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