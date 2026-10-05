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Общество

В Волгограде отметили 108-летие уголовного розыска

Общество 05.10.2026 17:33
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05.10.2026 17:33


В зале оперативных совещаний ГУ МВД России по Волгоградской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое 108-й годовщине со дня образования службы уголовного розыска. Сотрудников поздравил начальник Главка генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко, пожелав им здоровья, благополучия и новых успехов.

Почётными гостями стали ветераны службы, которые в разные годы возглавляли подразделения волгоградского сыска. Среди них – генерал-майор милиции в отставке Владимир Двоянов и полковник милиции в отставке Владимир Елфимов.


В ходе мероприятия подвели итоги ежегодного конкурса на звание лучшего подразделения и лучшего сотрудника уголовного розыска. Отмечено, что на оперативников возложены особые задачи: раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьба с незаконным оборотом оружия и организованной преступностью, розыск лиц. Благодаря их профессионализму ежедневно раскрываются преступления и устанавливаются причастные к ним лица.

Фото: архив ИА «Высота 102», ГУ МВД России по Волгоградской области 

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