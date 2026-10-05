



С начала 2026 года межведомственные рабочие группы обследовали 4,1 тысячи многоквартирных домов и домовладений региона, проведена 651 проверка. Как пояснили в пресс-службе администрации региона, в рейдах участвуют представители органов местного самоуправления, госжилнадзора, ГУ МЧС, ГУ МВД и специализированных организаций.

С жильцами проводят инструктажи по технике безопасности и разъясняют требования к использованию газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. За восемь месяцев поставщик газа выявил и устранил 28 несанкционированных подключений в индивидуальных и многоквартирных домах.

Специалисты напоминают: техобслуживание газовых плит, колонок и котлов должно проводиться не реже раза в год, проверка дымовых и вентиляционных каналов – не реже трёх раз в год. При проверках исследуют герметичность соединений и отключающих устройств, а также наличие надлежащего воздухообмена.

За нарушение правил безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрена административная ответственность – для граждан штраф от 5 до 10 тысяч рублей.