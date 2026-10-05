Ядерный постапокалипсис обрисовал волгоградский профессор-фантаст





Известный российский писатель-фантаст, заведующий кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии ВолгГМУ , профессор Родион Кудрин занял 1-е место в номинации «Научная/космическая фантастика» на IX международном конкурсе литературной фантастики «Кубок Брэдбери». Его рассказ «Биорегенерация» был признан лучшим.





Всего в конкурсе приняли участие 247 авторов из 8 стран: России, Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Китая и Швеции. Победителей и лауреатов определяло жюри под председательством писателя-фантаста Евгения Лукина. Состязание проходило в онлайн-формате.





Действие рассказа «Биорегенерация» происходит в 2064 году. После ядерной войны выжившие укрылись в подземных бункерах, а на поверхности бушует ядерная зима. По словам автора, ключевую роль в сюжете играет биорегенератор, который в умелых руках способен на многое. К слову, рассказ «Биорегенерация» входит в авторский сборник Родиона Кудрина «Ядерный постапокалипсис», где собраны истории о выживании в условиях ядерной зимы. В книгу также включены произведения «Выхода нет», «Препарат», «Между небом и землёй».





За победу Родион Кудрин получит сертификат на предпечатную подготовку персональной книги и авторский экземпляр сборника «Кубок Брэдбери-2026».

Напомним, профессор известен как автор цикла фантастических романов «Интроверт» — истории о постапокалиптическом мире после вторжения чужих и эпидемии, где главный герой Егор Волков становится лидером сопротивления и пытается найти своё место в новой реальности. Учёный пишет и детские сказки, причем некоторые вместе со своей младшей дочкой.





Фото ВолгМУ