В Советском районе Волгограда жильцы общежития на ул. Слепцова, оставшиеся без воды в расползающемся по швам аварийном общежитии, записали коллективное видеообращение к председателю СК России Александра Бастрыкину. Собственники попросили руководителя СК прекратить беспредел, связанный с игнорированием властями и коммунальщиками опасности их нахождения в аварийном сооружении.





- Уважаемый Александр Иванович, к Вам обращаются жильцы многоквартирного дома № 4 на ул. Слепцова Советского района города Волгограда. Ранее Вы уже неоднократно обращали внимание на проблемы нашего дома, однако сейчас нам как никогда вновь нужна Ваша помощь. После вашего общения с некоторыми жильцами в 2025 году администрация Волгограда спешно расселила этих собственников. Однако в нашем доме проживают несколько сотен человек, и мы, и наши дети до сих пор вынуждены ежедневно находиться в разрушающемся здании, состояние которого становится с каждым днём всё хуже и хуже, - рассказала на видео одна из собственниц Лариса Малахова.

Волгоградка обратила внимание на то, что подвал аварийного объекта вот уже много месяцев как затоплен, а из-за переувлажнения фундамента разрушение дома ускорилось.

- Дом начал ещё сильнее разрушаться. Фасад здания пошёл волнами. Кирпичи летят прямо нам на головы. Внутри начали деформироваться дверные косяки, по коридорам пошли трещины, - продолжила жительница.

Также собственница отметила, что дом подходит к отопительному сезону с выведенной из строя системой отопления, в частности во многих помещениях общего пользования демонтированы целые стояки.

- Система отопления дома не функционирует. В умывальных комнатах, душевых и подъездах стояки отопления выведены из строя. Стояки водоснабжения и канализации в уборных комнатах повсеместно текут. Влага вытекает наружу через фасад дома. Переувлажнение кирпичной кладки накренившихся несущих стен в любой момент может привести к их обрушению, - подчеркнула Лариса Малахова.

Особую озабоченность вызывает пошедший волнами фасад здания, а также трещащие по швам внутренние стены, вышедшие со своих мест дверные косяки и расходящиеся в разные стороны перекрытия МКД.

- В сложившихся условиях наш дом фактически непригоден для эксплуатации в эту зиму. На все наши жалобы УК, местные власти и надзорные структуры надлежащим образом не реагируют. Две недели назад Следственный комитет начал новую проверку по факту состояния нашего дома. После этого управляющая компания начала откачивать воду из подвала. Однако делается это для галочки, - посетовала волгоградка.

По словам собственников, для производства ремонтных работ необходимо было осушить подвал, а чтобы это сделать коммунальщикам пришлось полностью остановить подачу воды. Однако, лишив собственников питьевого ресурса и последних мало-мальски удобств, управляющая компания не спешит завершать откачку стоков из подвала.

- После внимания СК управляющая компания начала откачивать воду. Однако делается это для галочки. В субботу аварийные работы были заброшены. Подвал осушен лишь наполовину. При этом, чтобы он вновь не ушёл под воду, уже пятый день прекращена подача питьевой воды в наш дом. Подвоз воды не организован. Уважаемый Александр Иванович, мы, жители дома, обращаемся к вам за помощью. В настоящее время находиться в нашем доме невозможно. Помогите сдвинуть нашу ситуацию с мёртвой точки, - подытожила Лариса Малахова.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о вопиющей ситуации, сложившейся в бывшем общежитии на ул. Слепцова. 18 сентября журналисты зафиксировали многочисленные дефекты здания, которые в любой момент могут привести к его разрушению и человеческим жертвам. Всю информацию редакция направила в контролирующие органы для принятия неотложных мер в интересах жильцов бывшего общежития. Свои проверки уже организовали Следственный комитет и прокуратура Волгоградской области. В пресс-службе последней также заверили, что уделят отдельное внимание ситуации с длительным отсутствием в жилом объекте питьевого ресурса. Кроме того, 5 октября объект должен был быть дополнительно осмотрен представителями администрации Советского района Волгограда.

Фото и видео: жильцы дома