



В Волгограде губернатор Андрей Бочаров поздравил ректора Волгоградского государственного социально-педагогического университета, а также всех педагогов с Днём учителя.

Обращаясь к работникам образовательных учреждений, глава региона обратил внимание на исключительную роль педагогов в формировании личности и раскрытии потенциала подрастающего поколения, которому уже в ближайшие годы предстоит развивать родную Волгоградскую область. Руководитель поблагодарил учителей за верность профессиональному пути, пожелал успехов, выдержки и крепкого здоровья.

Фото из архива ИА «Высота 102»