



Россельхознадзор обнаружил нарушения в электронной документации, отражающей деятельность животноводческого хозяйства в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, ветспециалист Камышинской райСББЖ оформил производственный сертификат на готовую молочную продукцию из нелогичного объема сырья и в которой количество жира оказалось больше, чем в сырье.

Так, из 3 кг молока коровьего сырого с массовой долей жира 3,8 %, как следует из документов, произвели разнообразную продукцию: 15 л молока сырого коровьего такой же жирности, 17 л сметаны (жирностью 50%) и 7 кг творога (3,8%).

Однако при расчете суммарный вес молочного жира в сырье составляет 0,1 кг, а в готовой продукции — 4,3 кг, что фактически невозможно. Кроме того объем сырья не соответствует выработанному количеству продукции, подчеркнули в ведомства.

Создавшие такую ситуацию лица получили предостережения. А в адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер в рамках компетенции. Производственный сертификат на подозрительную продукцию аннулирован.