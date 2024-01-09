Расследования

Адвоката сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля потеряли в Чечне

Расследования 09.01.2024 17:08
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09.01.2024 17:08


Первый в наступившем 2024 году судебный процесс в Висаитовском районном суде Грозного по уголовному делу в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля не состоялся.  

— Очередное заседание перенесли из-за неявки адвоката обвиняемого Юлии Антоновой, — сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня»

В 2023 году суд допросил оставшихся по делу потерпевших. По словам имама мечети Шейх-Мансуровского района Беслана Виситова, Журавель должен понести самое строгое наказание, а имам мечети в Байсангуровском районе Сулимпаша Мисаев заявил, что подсудимый нанес ему лично моральный ущерб.  

Сам Журавель в чеченском суде заявлял местным журналистам об активном изучении Корана. Подсудимый пояснял, что ему необходимо понять, как сильно он оскорбил чувства верующих. 

Волгоградскому студенту инкриминируют ч. 2 ст. 148 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ. Никита Журавель признает вину частично, заявляя, что он сжег Коран, но никак не хотел никого оскорблять этим действием публично. Молодой человек уверял, что не знал, куда в итоге может попасть снятое им видео. Также обвиняемый принес извинения мусульманам за свой поступок.

Напомним, что задержанного в Волгограде Журавеля вскоре этапировали в Чечню. В августе 2023 года стало известно об избиении сжегшего Коран студента в следственном изоляторе сыном главы республики Адамом. Видеоролик опубликовал Рамзан Кадыров в своем Telegram, что привело к неоднозначной реакции общества. В МВД Чечни на это заявили, что Адам Кадыров не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу возраста. Спустя время юноше присвоили звание Героя Чеченской Республики.  

Скриншот: видео Kadyrov_95 / t.me

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