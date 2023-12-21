Расследования

Сжегшего Коран в Волгограде Журавеля потребовали жестко наказать в Чечне

Расследования 21.12.2023 10:48
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21.12.2023 10:48


В Висаитовском районном суде Грозного продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», суд допросил оставшихся потерпевших. 

Уточняется, что имам мечети Шейх-Мансуровского района Беслан Виситов призвал наказать Журавеля по всей строгости закона, а имам мечети в Байсангуровском районе Сулимпаша Мисаев заявил в процессе, что подсудимый нанес ему лично моральный ущерб.

— Мы должны уважать Коран. Тот случай, который произошел, очень оскорбил чувства мусульман и нанес моральный ущерб лично мне, — заявил потерпевший. 

В предыдущем заседании чеченский суд допросил пятерых потерпевших, которые оценили масштаб нанесенного им  ущерба от действий Журавеля. Сам подсудимый заявлял местной прессе, что он начал активно изучать Коран, чтобы понять, как сильно он оскорбил чувства верующих. 

Студента из Волгограда обвиняют по ч. 2 ст. 148 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ.  Никита Журавель признал вину по делу частично, заявив, что он действительно сжег священную для мусульман книгу, но ни в коей мере не хотел кого-то оскорбить этим публично, так как не знал, что куда в итоге попадет отснятое им видео.  роликом. Также подсудимый извинился перед мусульманами за свой поступок.

Напомним, что задержанный в Волгограде Журавель вскоре оказался этапирован в Чечню. В августе 2023 гожа стало известно, что его избил в СИЗО сын главы республики Адам. Видео опубликовал сам Рамзан Кадыров, что привело к неоднозначной реакции общественности. В МВД Чечни на это заявили, что Адама Кадырова невозможно привлечь к уголовной ответственности в силу возраста. Вскоре юноше присвоили звание Героя Чеченской Республики.  

Скриншот: видео Kadyrov_95 / t.me

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