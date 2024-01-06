Волгоградец убил товарища и вынес тело на лестницу

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследования 06.01.2024 17:18
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06.01.2024 17:18
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
37-летний волгоградец задержан по подозрению в убийстве своего собутыльника. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, преступление было совершено 4 января в одном из домов в поселке 4-й участок Краснооктябрьского района.Задержанный признался, что между ним и его 41-летним товарищем на фоне употребления спиртного произошла ссора. В ходе конфликта он нанес потерпевшему множественные удары в различные части тела, в том числе в голову. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, ранее судимый волгоградец перенес тело на лестничную площадку подъезда.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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