Расследования

Волгоградец убил товарища и вынес тело на лестницу

Расследования 06.01.2024 17:18
0
06.01.2024 17:18


37-летний волгоградец задержан по подозрению в убийстве своего собутыльника. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, преступление было совершено 4 января в одном из домов в поселке 4-й участок Краснооктябрьского района.
Задержанный признался, что  между ним и его 41-летним товарищем на фоне употребления спиртного произошла ссора. В ходе конфликта он нанес потерпевшему множественные удары в различные части тела, в том числе в голову. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, ранее судимый волгоградец перенес тело на лестничную площадку подъезда.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.01.2024 11:12
Расследования 04.01.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 21:27
Расследования 03.01.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 18:33
Расследования 03.01.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 16:55
Расследования 02.01.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 10:14
Расследования 02.01.2024 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2024 20:52
Расследования 01.01.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2024 16:44
Расследования 01.01.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2023 10:43
Расследования 30.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 20:42
Расследования 29.12.2023 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 14:42
Расследования 29.12.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 11:13
Расследования 29.12.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 09:42
Расследования 29.12.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 09:23
Расследования 29.12.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2023 22:46
Расследования 28.12.2023 22:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2023 10:43
Расследования 28.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Андрей Бочаров с прихожанами встретил Рождественский сочельник в Казанском собореСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области селянин задохнулся в собственном домеСмотреть фотографии
20:11
4 часа до рождества: волгоградские православные готовятся встретить светлый праздникСмотреть фотографии
19:45
«Динамо-Синара» одержало долгожданную победу в СуперлигеСмотреть фотографии
19:11
В селе Волгоградской области подтопило мостСмотреть фотографии
18:26
В Камышине два рыбака провалились под ледСмотреть фотографии
18:20
МЧС: погода на Рождество в Волгоградской области резко испортитсяСмотреть фотографии
18:00
В Волгограде за 5 лет расселили 5 тысяч жителей 175 аварийных домовСмотреть фотографии
17:18
Волгоградец убил товарища и вынес тело на лестницуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде почтили память погибших в Чечне воиновСмотреть фотографии
15:55
В Волгоградской области охотника ранили в ягодицуСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде госпитализировали пассажирку с самолета из МосквыСмотреть фотографии
15:11
Аudi и Mercedes столкнулись под Волгоградом: 1 погиб, 2 раненыСмотреть фотографии
14:48
В главном храме Волгограда готовятся к Рождественским богослужениямСмотреть фотографии
14:02
«Не хватило газа»: в волгоградских супермаркетах опустели полки с минералкой, майонезом и туалетной бумагойСмотреть фотографии
13:03
В аптеках Волгофарма отказывают в обслуживании скидочных картСмотреть фотографии
12:11
Врачи больницы Фишера удалили осколки из ноги участника СВОСмотреть фотографии
11:56
На трассы Волгоградской области выехали 334 спецмашиныСмотреть фотографии
11:35
На плотине Волжской ГЭС в массовой аварии пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
11:05
Под Волгоградом водитель без прав насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:51
Мошенники разводят волгоградцев на дешевых яйцахСмотреть фотографии
09:58
«Мы верим твердо в героев спорта»: главные матчи и волгоградские чемпионы 2023 годаСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде около здания обладминистрации столкнулись две машиныСмотреть фотографии
09:17
На улице села под Волгоградом скончался подростокСмотреть фотографии
08:57
Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принял три самолета из МосквыСмотреть фотографии
07:39
Дороги и деревья в Волгограде сковал ледяной корсетСмотреть фотографии
21:28
Волгоградцы в 2024 году увидят СуперлунуСмотреть фотографии
20:54
Гниющее тело женщины нашли в квартире на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:01
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:57
Режиссер и телеведущий Георгий Гордеев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
 