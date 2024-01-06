Спорт

«Мы верим твердо в героев спорта»: главные матчи и волгоградские чемпионы 2023 года

Спорт 06.01.2024 09:58
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06.01.2024 09:58


Прошедший год оказался богатым на события в спортивной жизни Волгоградской области. Жители региона стали свидетелями ярких незабываемых матчей, а наши спортсмены, несмотря на введенные ограничения в отношении российского спорта, все-таки участвовали в международных соревнованиях и уезжали оттуда с победой. При этом 2023 год стал годом возрождения в регионе тех видов спорта, которые раньше незаслуженно оставались на заднем плане.


Команда года
Главным достижением в командных видах спорта в 2023 году можно считать победу волгоградского «Спартака» в чемпионате и кубке России по водному поло. Красно-белые вернули чемпионский трофей  спустя шесть лет, а за всю историю в общей сложности стали 13-кратными чемпионами России.
В сезоне 23-24 красно-белые защищают звание лучшего коллектива страны и имеют все шансы на повторные достижения. После двадцати двух проведенных игр в Суперлиге спартаковцы идут на втором месте в турнирной таблице.
Команда - открытие года
Волейбольный клуб «Волжаночка-ГРАСС» в сезоне 22-23 вернулся на профессиональный уровень. В первом же сезоне подопечным Александра Чернова удалось заработать повышение в классе благодаря попаданию в тройку призеров в Первой лиге. В финальном этапе, который прошел в конце апреля в Волжском, наши юные волейболистки  обыграли «Газпром Трансгаз Сургут» и завоевали бронзовые медали турнира.
Вдобавок к этим успехам «Волжаночка-ГРАСС» стала третьей на кубке России среди команд Высшей Лиги «Б» в Череповце. В планах молодой команды  - выход клуба в Высшую лигу «А» через два-три года, а затем -  и в Суперлигу.
 
Прогресс года
Сезон 2022-2023  можно записать в актив гандбольному клубу «Динамо-Синара». Молодая команда под руководством главного тренера  Олега Кулешова достигла лучшего результата в чемпионате России за последние шесть лет, при этом сумев продемонстрировать качественную игру во многих матчах, что позволило динамовкам достойно выступить в Суперлиге и занять шестую позицию. В сезоне 23-24 бело-голубые пока что не так сильно радуют результатами, но перспектива у команды прослеживается, что подтверждается стабильным вызовом нескольких гандболисток «Синары» в сборные команды России различных возрастов. А начавшаяся реконструкция гандбольного зала должна привлечь новых болельщиков и улучшить условия для домашних матчей и тренировок волгоградского коллектива.  

Спасение года
Волгоградский «Ротор»  летом после неудачного старта в первенстве пережил смену наставника. Вместо Алексея Стукалова на эту должность заступил волгоградский специалист Сергей Попков, долгое время проработавший в Казахстане. После кадровых перестановок сине-голубые  в осеннем этапе чемпионата Второй лиги группы «Золото» улучшили результаты, заняли третье место и завоевали право продолжить борьбу весной за повышение в классе.

Переживание года
Гандболисты волгоградского «Каустика» в сезоне 22-23 под руководством Рафаэля Самитова стали победителями Высшей Лиги, на самом финише опередив своих прямых конкурентов из «Воронежа». Однако в элитном дивизионе «химикам» приходится гораздо сложнее, что подтверждается последним местом в турнирной таблице. Волгоградскому клубу  с новым тренером Дмитрием Бочарниковым предстоит отчаянная борьба за выживание уже в Суперлиге в 2024 году.

Спортсмен года
26-летний дзюдоист Арман Адамян, являющийся волгоградским воспитанником, весной 2023 года  в Катаре стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг. Спортсмен, переехавший в Питер в 2022 году ради более комфортных условий для тренировок и выступлений, в финале  переиграл чеха Лукаша Крпалека,  двухкратного олимпийского чемпиона. Российский дзюдоист стал всего лишь вторым в истории нашей страны триумфатором чемпионата мира в тяжелом весе до 100 кг после Тагира Хайбулаева, который брал чемпионский титул в 2011 году. В конце октября Арман к списку своих титулов добавил ещё и трофей «Большого шлема», завоеванный в Абу-Даби.

Спортсменка года
Волгоградская пловчиха Яна Курцева в 2023 году успешно выступила сразу на нескольких турнирах. Сначала воспитанница тренера Татьяны Манкевич выиграла чемпионат России на дистанции 5 и 10 км на открытой воде.  А на первом этапе кубка страны в Пензенской области Курцева оказалась победительницей всех трех заплывов — на полтора, 5 и 10 км.
В следующем этапе в Краснодарском крае Яна также выступила достойно, взяв золото на «десятке» и серебро на «пятерке». В общем зачете Курцева стала недосягаемой для  конкуренток и заслуженно завоевала кубок России. Вдобавок  волгоградка  становилась призером различных российских турниров и в заплывах, проходящих в закрытом бассейне.
 
Открытие года
Боец смешанных единоборств, 24-летняя Виктория Дудакова, являющаяся уроженкой Волгограда и до сих пор живущая в своем родном городе, в 2023 году удачно дебютировала в поединках международной организации UFC. 16 июля в Лас-Вегасе состоялся первый бой Виктории в UFC против оппонентки из Бразилии Истелы Нуньес. Соперничество продолжилось всего 34 секунды. Спортсменка из Южной Америки неудачно упала и получила перелом руки, в результате чего судьи присудили россиянке  досрочный выигрыш.
21 октября в Абу-Даби состоялся очередной бой Дудаковой. На этот раз ей противостояла американка Джин Ю Фрей. На данный поединок Виктория выходила под песню Shaman - «Я русский». Противостояние длилось все три раунда, по истечению которых победа единогласным решением судей досталась волгоградскому бойцу.
 
Ретро-матч
Волгоград  в 2023 году стал центром притяжения сразу нескольких футбольных событий. В начале мая на Волгоград Арене состоялся ретро-матч ветеранов между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо», который был приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Обе команды приехали на игру на автобусах образца 30-х годов прошлого века, а на саму встречу спартаковцы и динамовцы вышли в ретро-форме, чтобы максимально полно передать атмосферу тех лет.  
Красно-белые обыграли бело-голубых со счетом 2:0 благодаря голам Романа Павлюченко и Александра Самедова. Но главное это, что 36 640 зрителей, пришедших на этот матч, насладились игрой заслуженных в прошлом футболистов. На поле выходили такие звезды, как Олег Веретенников, Валерий Есипов, Евгений Алдонин, Александр Филимонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и многие другие. Руководили командами легендарные тренеры Валерий Газзаев и Олег Романцев. Нет сомнений, что в тот вечер участники матча и болельщики получили незабываемые эмоции от футбольного праздника, которые останутся в их памяти ещё на много лет вперед.

Игры УЕФА
В конце мая в Волгограде на полях стадионов «Зенит» и ВГАФК прошел международный турнир развития УЕФА среди мужских и женских команд до 16 лет. Обе сборные России  выиграли домашние соревнования. Парни обыграли Казахстан и Киргизию и уступили белорусам, но это поражение не помешало хозяевам занять итоговое первое место. Девушки, в свою очередь, и вовсе прошли на дистанции без потерь. Они по очереди выиграли у Киргизии, Белоруссии и Узбекистана и с девятью очками оказались единоличными лидерами.

Россия-Куба
Главным событием года стал товарищеский матч между сборными России и Кубы.  Сборная России не играла в Волгограде с 2002 года, когда еще на старом Центральном стадионе хозяева разгромили сборную Албании со счетом 4:1.  Игра с Кубой  оказалась самой посещаемой встречей нашей национальной команды в 2023 году и собрала на трибунах 40706 зрителей, что является рекордным показателем Волгоград Арены со времен ЧМ-2018. Перед поединком для зрителей показали красочное шоу с концертом, а болельщики получили возможность сфотографироваться с легендами российского футбола и взять у них автограф. Матч завершился уверенным разгромом кубинцев — 8:0 - и попадет в российскую Книгу рекордов  по количеству разных футболистов, забивших голы за сборную в одной встрече.  А по уровню эмоций этот матч, без сомнения,  стал самым запоминающимся спортивным событием для волгоградцев.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU, СК «Ротор», «Динамо-Синара», «Каустик», «Волжаночка-ГРАСС», РФС

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