Яна Курцева из Волгограда завоевала Кубок России на открытой воде





Волгоградка Яна Курцева стала обладательницей Кубка России по плаванию на открытой воде, сообщает V102.RU со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания.



Второй этап турнира прошёл в селе Сукко Краснодарского края. И на нём волгоградские спортсменки выступили вполне достойно. В первом заплыве на олимпийской дистанции 10 км победительницей стала 20-летняя Яна Курцева с результатом 2 часа 8 минут и 44,9 секунд. Серебро досталось Екатерине Сорокиной из Пермского края. Она показала время 2 часа 8 минут и 46,7 секунд. На десять сотых от неё отстала ещё одна пловчиха из Волгоградской области 16-летняя Полина Козякина, взявшая бронзовую награду. На пятой позиции финишировала также волгоградка 17-летняя Маргарита Ершова. Она преодолела дистанцию за 2 часа 9 минут и 41,5 секунд.Во второй день этапа в заплыве на 5 км судьбу первого места решил фотофиниш. Сорокина обогнала Курцеву всего на 0,05 секунд, проплыв за 1 час 2 минуты и 23 секунды. Третье место забрала Маргарита Ершова, отстав от Курцевой на 12 сотых секунд. Полина Козякина заняла шестое место.Напомним, воспитанница тренера Татьяны Манкенич Яна Курцева на первом этапе Кубка России в Пензенской области выиграла все три гонки на 10, 5 и 1,5 километра. В итоге, набрав 115 балов в зачёте, именно Курцева стала победительницей турнира и заслуженно завоевала трофей в свою коллекцию.Отметим, что между двумя этапами соревнований на открытой воде Курцева и Козякина выступили в финале Кубка России по плаванию в Казани. На дистанции 1500 м серебро досталось Козякиной, а на третьем месте финишировала Курцева.