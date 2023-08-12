Спорт

Яна Курцева из Волгограда завоевала Кубок России на открытой воде

Спорт 12.08.2023 20:09
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12.08.2023 20:09


Волгоградка Яна Курцева стала обладательницей Кубка России по плаванию на открытой воде, сообщает V102.RU со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания.
 
Второй этап турнира прошёл в селе Сукко Краснодарского края. И на нём волгоградские спортсменки выступили вполне достойно. В первом заплыве на олимпийской дистанции 10 км победительницей стала 20-летняя Яна Курцева с результатом  2 часа 8 минут и 44,9 секунд. Серебро досталось Екатерине Сорокиной из Пермского края. Она показала время 2 часа 8 минут и 46,7 секунд. На десять сотых от неё отстала ещё одна пловчиха из Волгоградской области 16-летняя Полина Козякина, взявшая бронзовую награду. На пятой позиции финишировала также волгоградка 17-летняя Маргарита Ершова. Она преодолела дистанцию за 2 часа 9 минут и 41,5 секунд.
 
Во второй день этапа  в заплыве на 5 км судьбу первого места решил фотофиниш. Сорокина обогнала Курцеву всего на 0,05 секунд, проплыв за 1 час 2 минуты и 23 секунды. Третье место забрала Маргарита Ершова, отстав от Курцевой на 12 сотых секунд. Полина Козякина заняла шестое место.
 
Напомним,  воспитанница тренера Татьяны Манкенич Яна Курцева на первом этапе Кубка России в Пензенской области выиграла все три гонки на 10, 5 и 1,5 километра. В итоге, набрав 115 балов в зачёте,  именно Курцева стала победительницей турнира и заслуженно завоевала трофей в свою коллекцию.
 
Отметим, что между двумя этапами соревнований на открытой воде Курцева и Козякина выступили в финале Кубка России по плаванию в Казани. На дистанции 1500 м серебро досталось Козякиной, а на третьем месте финишировала Курцева.
 
Фото Всероссийской федерации плавания VK.com

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