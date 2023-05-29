



Юношеские сборные России по футболу в возрасте до 16 лет сегодня, 29 мая, завершили выступление на домашнем турнире развития УЕФА, который проходил в течение 5 дней в Волгограде. Как сообщает V102.RU, наши парни и девушки стали победителями соревнований. Юношеские сборные России по футболу в возрасте до 16 лет сегодня, 29 мая, завершили выступление на домашнем турнире развития УЕФА, который проходил в течение 5 дней в Волгограде. Как сообщает V102.RU, наши парни и девушки стали победителями соревнований.





Таким образом, хозяйки выиграли все три игры с общей разницей забитых и пропущенных мячей - 26:0 и стали чемпионками турнира развития УЕФА, набрав девять очков. Отметим, что в составе нашей команды выступили две бывшие футболистки Академии волгоградского «Ротора» - Яна Сазонова и Дарина Кудзиева. Таким образом, хозяйки выиграли все три игры с общей разницей забитых и пропущенных мячей - 26:0 и стали чемпионками турнира развития УЕФА, набрав девять очков. Отметим, что в составе нашей команды выступили две бывшие футболистки Академии волгоградского «Ротора» - Яна Сазонова и Дарина Кудзиева.

По признанию тренеров национальных сборных и самих игроков, турнир в Волгограде прошел на высоком организационном уровне. Спортсменам понравились условия и атмосфера на матчах. А вот болельщики отмечали слабую рекламу, ранее начало некоторых встреч, а кое-где и даже грязные сиденья на стадионах. Но эти недочеты перекрывали искренние эмоции, горячая поддержка, царящие на трибунах, и отличные результаты выступления футболистов, до последнего времени лишенных международной практики.

По признанию тренеров национальных сборных и самих игроков, турнир в Волгограде прошел на высоком организационном уровне. Спортсменам понравились условия и атмосфера на матчах. А вот болельщики отмечали слабую рекламу, ранее начало некоторых встреч, а кое-где и даже грязные сиденья на стадионах. Но эти недочеты перекрывали искренние эмоции, горячая поддержка, царящие на трибунах, и отличные результаты выступления футболистов, до последнего времени лишенных международной практики.

Иван Тюгаев

Фото сайта РФС











Юниорки после разгрома сборной Киргизии со счётом 16:0 в первом туре затем одержали трудовую победу над своими главными конкурентками - сборной Белоруссии. Единственный гол в матче забила Кристина Кутафина в самом начале встречи. Гостьи оказали достойное сопротивление хозяйкам, имея несколько возможностей поразить ворота нашей команды. Но на последнем рубеже уверенно действовала голкипер российской сборной Ульяна Обухова.Завершали турнир подопечные Валентина Гаввы сегодня игрой с Узбекистаном. Как и в первом поединке, наши девчата не испытали никаких проблем и разгромили соперниц на классе - 9:0. Зрители не увидели голов только первые десять минут матча. На исходе этого игрового отрезка счёт открыла форвард Екатерина Сарвилина. Затем удвоила преимущество капитан Марине Ачоян. На 25-й минуте Полина Павлова сделала счёт разгромным. А в самой концовке тайма Мария Степашева реализовала пенальти. Несмотря на то, что вопрос о победителе был снят уже в первые 45 минут, после перерыва россиянки не собирались останавливаться и забили ещё пять раз.Также триумфаторами стали и наши парни, которые начали турнир с победы над командой из Казахстана - 5:0. После поражения во втором туре от сборной Белоруссии со счётом 1:3 российской сборной нужно было обыгрывать сборную Киргизии с максимально возможной разницей в счёте и рассчитывать, что в последнем поединке турнира Казахстан обыграет Белоруссию. И удача была явно на стороне россиян. Свою задачу подопечные Андрея Аксенова выполнили на славу.Уже после первого тайма хозяева вели 7:0. Во второй половине было забито столько же мячей и одержана итоговая победа - 14:0. Вадим Ливаднов оформил покер в матче, на счёту Александра Бекетова хет-трик и Матвей Иванов отметился дублем. Остальные футболисты отличились по разу.Сборная Казахстана, в свою очередь, одержала победу в своем поединке со счетом 3:0. Таким образом, российская команда заработала шесть очков за три поединка и обошла ставших вторыми по разнице пропущенных и забитых голов белоруссов. Казахи финишировали на третьей строчке, также имея в своё активе две виктории на волгоградских аренах.