Спорт

Флаги за тысячу, болельщики-камикадзе и скромный «Валера»: Волгоград проводил большой футбольный праздник

Спорт 21.11.2023 11:57
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21.11.2023 11:57


Сборная России накануне подарила настоящий праздник своим болельщикам в победном товарищеском матче с Кубой, который завершился с разгромным счетом 8:0. Отличное настроение, возможность увидеть вживую легенды российского футбола, единение трибун – все эти эмоциональные моменты зрители запомнят надолго. 


Праздничная атмосфера ощущалась еще перед входом на стадион. Болельщикам бесплатно раздавали маленькие флажки с символикой России, а большой флаг  предлагали уже за тысячу рублей. Некоторые болельщики набрасывали полотнище с российским триколором на плечи. 


Перед матчем болельщики терпеливо отстояли огромные очереди, чтобы получить автограф и фото на память с известными российскими футболистами. Кто-то успел сбегать в буфет за бургером за 300 рублей и горячим чаем, чтобы зарядиться силами. Любителей спиртного ждало разочарование - пиво на стадионе не продавали.  


А силы болельщикам понадобились – сначала трибуны подпевали Иракли Пирцхалаве, исполнившему перед началом матча известную песню «Лететь», а потом более 40 тысяч зрителей без устали надрывались на кричалках и скандировали «Вперед, Россия!».


Каждый забитый российскими футболистами гол зрители встречали стоя, обнимаясь друг с другом, не имея возможности заключить в объятия героев поединка. Впрочем, один из зрителей уже после окончания матча, не выдержав, перемахнув через ограждение на глазах поздно спохватившихся стюардов, и ринулся прямо на поле к игрокам сборной. 


Дальнейшая судьба его неизвестна. Небезупречно вели себя некоторые зрители и после матча. Одного явно перевозбужденного болельщика сотрудникам полиции пришлось останавливать после его неоднократных попыток перейти дорогу на красный свет, чем спасли ему жизнь. 


Впрочем, разгромный счет, с которым россияне обыграли кубинцев, обрадовал не всех болельщиков. Некоторым было даже жалко соперников сборной России, которые уступили всухую. По мнению самых сострадательных болельщиков, наши могли бы и "разрешить" закатить один мяч. 


Истинное наслаждение от поединка со сборной Кубой удалось получить не только болельщикам, но и самим игрокам сборной России. Напомним, коллектив под руководством Валерия Карпина переживает непростые времена после отстранения от участия в официальных соревнованиях, которое случилось уже почти два года назад. С тех пор команда играет только товарищеские матчи.


Поэтому не всегда футболистам удается настроиться на соперников без турнирной мотивации. Но вчерашний день стал приятным исключением. 

Футболисты двух сборных поблагодарили Волгоград и волгоградцев за теплый прием, который устроили спортсменам. Однако песню "Валера", которая прозвучала после окончания матча, главный тренер сборной России посчитал лишней. 


Даже погода смилостивилась и сделала короткую передышку как-будто специально для матча. Еще в воскресенье в регионе бушевал ледяной ветер и шел дождь, а накануне осадки прекратились и лишь остатки тумана напоминали о непогоде. 


А волгоградские болельщики будут надеяться, что большой футбол еще не раз вернется в город-герой. Ведь для этого здесь все есть – отличный стадион и люди, которые всегда будут готовы поддержать своих. 

 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Павел Мирошкин/V102.RU

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