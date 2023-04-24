Волейболистки возрожденной «Волжаночки» завоевали бронзу и путевку в высшую лигу





Волейболистки «Волжаночки - ГРАСС» накануне, 23 апреля, в финале Первой лиги завоевали путёвку в более высший российский дивизион. Как сообщает ИА «Высота 102», это несомненный успех возрожденной в прошлом году молодой команды из Волгограда. «Волжаночка», обыграв «Газпром Трансгаз Сургут», стала третьей в чемпионате и получила бронзовые медали по итогам решающего этапа первенства, проходившим в ФОК «Авангард» в Волжском. Волейболистки «Волжаночки - ГРАСС» накануне, 23 апреля, в финале Первой лиги завоевали путёвку в более высший российский дивизион. Как сообщает ИА «Высота 102», это несомненный успех возрожденной в прошлом году молодой команды из Волгограда. «Волжаночка», обыграв «Газпром Трансгаз Сургут», стала третьей в чемпионате и получила бронзовые медали по итогам решающего этапа первенства, проходившим в ФОК «Авангард» в Волжском.





В итоге «Волжаночка» получила право выступить в плей-офф, где её первым соперником стал «Витязь СШ 34» из Уфы. К сожалению, упорной борьбы не получилось в этом поединке и гости в трёх партиях оформили проход в финал. Тем не менее, на следующий день у волгоградок оставался ещё один шанс на завоевание путёвки в более высший дивизион. Для этого надо было победить в матче за третье место «Газпром Трансгаз Сургут». И эта игра для команды Чернова получилась по-настоящему напряженной и боевитой. Первая партия осталась за «Волжаночкой», которую им удалось завершить со счётом 25:14. Затем сургутский клуб взял два сета подряд и хозяйки оказались уже в роли догоняющих. В итоге «Волжаночка» получила право выступить в плей-офф, где её первым соперником стал «Витязь СШ 34» из Уфы. К сожалению, упорной борьбы не получилось в этом поединке и гости в трёх партиях оформили проход в финал. Тем не менее, на следующий день у волгоградок оставался ещё один шанс на завоевание путёвки в более высший дивизион. Для этого надо было победить в матче за третье место «Газпром Трансгаз Сургут». И эта игра для команды Чернова получилась по-настоящему напряженной и боевитой. Первая партия осталась за «Волжаночкой», которую им удалось завершить со счётом 25:14. Затем сургутский клуб взял два сета подряд и хозяйки оказались уже в роли догоняющих.

Наши волейболистки, средний возраст которых в этом сезоне составлял 16 лет, переломили ход противостояния. Сначала волгоградки сравняли, выиграв партию 25:21, а в решающем сете переиграли соперниц 15:13, что позволило «Волжаночке» праздновать итоговую волевую викторию со счётом 3:2.

Наши волейболистки, средний возраст которых в этом сезоне составлял 16 лет, переломили ход противостояния. Сначала волгоградки сравняли, выиграв партию 25:21, а в решающем сете переиграли соперниц 15:13, что позволило «Волжаночке» праздновать итоговую волевую викторию со счётом 3:2.

И теперь наша команда, как бронзовый призёр Первой Лиги наряду с чемпионами и вице-чемпионами турнира «СШОР-Северянка» и «Витязь СШ 34» после летнего перерыва выступит в сезоне 2023-2024 в Высшей Лиги «Б», которая по рангу является третьей лигой в российском волейболе.

И теперь наша команда, как бронзовый призёр Первой Лиги наряду с чемпионами и вице-чемпионами турнира «СШОР-Северянка» и «Витязь СШ 34» после летнего перерыва выступит в сезоне 2023-2024 в Высшей Лиги «Б», которая по рангу является третьей лигой в российском волейболе.

К слову, тренируются и принимают соперников молодые спортсменки в Волжском.

К слову, тренируются и принимают соперников молодые спортсменки в Волжском.

Иван Тюгаев

Фото "Волжаночка" VK.com







В течение всей прошлой недели 8 лучших коллективов Первой лиги боролись за выход в высшую лигу «Б» в групповом турнире, а затем и в играх на выбывание. Волжанки под руководством Александра Чернова на предварительной стадии в трёх партиях уверенно переиграли «Спортивную школу № 1» из Сыктывкара и «Омь-2» из Омска. Также наши девчата со счётом 0:3 уступили «СШОР-Северянка» из Череповца.