Спорт

«Ротор» ушел в отпуск до 15 декабря

Спорт 18.11.2023 17:10
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18.11.2023 17:10


Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 ноября, по завершении осеннего этапа чемпионата Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото» ушёл в отпуск, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
В следующий раз команда соберется вместе в Волгограде 15 декабря для прохождения медосмотра. Затем сине-голубые отправятся на первый втягивающий сбор в Крымске. Не исключено, что в ходе тренировок «Ротор» просмотрит потенциальных новичков и группу молодежи. Также к этому времени ожидается пополнение тренерского штаба вместо ушедших после последнего победного матча с «Муромом» 12 ноября специалистов Дмитрия Безняка и Рената Тагирова.
Напомним,  «Ротор» на первом этапе занял третье место во Второй лиге и продолжит выступление в группе «Золото». Сезон в первенстве возобновится в начале марта следующего года. 10 клубов сыграют в два круга дома и в гостях и выявят три команды, которые заработают повышение в классе.
В интервью «Матч ТВ» генеральный директор «Ротора» Павел Никитин заявил, что перед коллективом стоит задача выхода в Первую лигу и подвел предварительные итоги выступления сине-голубых.
— Для нас результат положительный. Промежуточная задача — остаться в «золоте» — была выполнена. Команда работала на результат, добилась его. «Ротор» — клуб с традициями, достаточно амбициозный. И его место в российском футболе даже не обсуждается, «Ротор» должен играть в премьер лиге. Конечно, будем стараться вернуться в максимально короткие сроки. Пока первоочередная задача — выйти в Первую лигу и закрепиться там — заявил Павел Никитин.
Фото СК «Ротор» VK.com

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