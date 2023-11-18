«Ротор» ушел в отпуск до 15 декабря





Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 ноября, по завершении осеннего этапа чемпионата Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото» ушёл в отпуск, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 ноября, по завершении осеннего этапа чемпионата Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото» ушёл в отпуск, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

В следующий раз команда соберется вместе в Волгограде 15 декабря для прохождения медосмотра. Затем сине-голубые отправятся на первый втягивающий сбор в Крымске. Не исключено, что в ходе тренировок «Ротор» просмотрит потенциальных новичков и группу молодежи. Также к этому времени ожидается пополнение тренерского штаба вместо ушедших после последнего победного матча с «Муромом» 12 ноября специалистов Дмитрия Безняка и Рената Тагирова.Напомним, «Ротор» на первом этапе занял третье место во Второй лиге и продолжит выступление в группе «Золото». Сезон в первенстве возобновится в начале марта следующего года. 10 клубов сыграют в два круга дома и в гостях и выявят три команды, которые заработают повышение в классе.В интервью «Матч ТВ» генеральный директор «Ротора» Павел Никитин заявил, что перед коллективом стоит задача выхода в Первую лигу и подвел предварительные итоги выступления сине-голубых.— Для нас результат положительный. Промежуточная задача — остаться в «золоте» — была выполнена. Команда работала на результат, добилась его. «Ротор» — клуб с традициями, достаточно амбициозный. И его место в российском футболе даже не обсуждается, «Ротор» должен играть в премьер лиге. Конечно, будем стараться вернуться в максимально короткие сроки. Пока первоочередная задача — выйти в Первую лигу и закрепиться там — заявил Павел Никитин.