«Ротор» ушел в отпуск до 15 декабря

Напомним, «Ротор» на первом этапе занял третье место во Второй лиге и продолжит выступление в группе «Золото». Сезон в первенстве возобновится в начале марта следующего года. 10 клубов сыграют в два круга дома и в гостях и выявят три команды, которые заработают повышение в классе.
В интервью «Матч ТВ» генеральный директор «Ротора» Павел Никитин заявил, что перед коллективом стоит задача выхода в Первую лигу и подвел предварительные итоги выступления сине-голубых.
— Для нас результат положительный. Промежуточная задача — остаться в «золоте» — была выполнена. Команда работала на результат, добилась его. «Ротор» — клуб с традициями, достаточно амбициозный. И его место в российском футболе даже не обсуждается, «Ротор» должен играть в премьер лиге. Конечно, будем стараться вернуться в максимально короткие сроки. Пока первоочередная задача — выйти в Первую лигу и закрепиться там — заявил Павел Никитин.
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