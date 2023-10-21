Волгоградка Виктория Дудакова одолела американку в смешанных единоборствах в ОАЭ





Волгоградская спортсменка Виктория Дудакова сегодня, 21 октября, одержала победу над оппоненткой из США Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 по смешанным единоборствам, сообщает V102.RU. Соревнования прошли в городе Абу-Даби в ОАЭ.

24-летняя россиянка до сегодняшнего дня провела семь поединков на профессиональном уровне и во всех победила. А в рамках международной организации UFC Виктория дебютировала летом нынешнего года и сразу выиграла у соперницы из Бразилии Истелы Нунес в Лас-Вегасе.Бой между Дудаковой и Джин Ю Фрей, на который наша девушка выходила под песню музыкального исполнителя Shaman - "Я русский", начался с преимуществом волгоградской спортсменки, выглядевшей активнее американки. Виктория нанесла несколько ударов с рук в голову оппонентке. В конце первого раунда, длившегося пять минут, Дудакова отправила в нокдаун Джин. От возможного досрочного поражения её спас наступивший перерыв.На старте второго раунда Ю Фрей затащила уроженку Волгограда в партер и соперницы продолжили выяснять отношения уже в лежачем положении. Виктория даже в такой ситуации активно оборонялась, а под занавес раунда россиянка сумела подняться и поединок снова продолжился в стойке.Третий раунд бойцы также провели на ногах. При этом удары Дудаковой оказались эффективнее и более точными. За минуту до финала Джин пошла в атаку и прижала оппонентку к сетке, однако развить успех ей не удалось. В итоге единогласным решением судей победа заслуженно досталась волгоградке, которая продолжила свою успешную серию. Американка, в свою очередь, потерпела десятое поражение в двадцать одном бою.Отметим, что на традиционной процедуре взвешивания перед сегодняшней встречей Дудакова не уложилась в нужные рамки веса в наилегчайшей категории и теперь по правилам должна отдать 20% от своего гонорара за проведенный поединок Джине Ю Фрей.В недавнем интервью изданию «Спорт-Экспресс» Виктория рассказала, что до сих пор живет в Волгограде.- На самом деле мне очень нравится мой город, про него плохо отзываются, но он облагораживается, у нас очень много новых парков появилось, новых строек. Я живу в очень хорошем месте, прямо напротив Центрального стадиона, у меня из дома виден Мамаев курган, рукой подать. А рядом парк огромный, «Семейный». Мне очень нравится Волгоград, просто там нет условий для моего роста как бойца, поэтому нам нужно будет как можно больше проводить сборов в разных местах, — разоткровенничалась Дудакова.