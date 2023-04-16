



Волгоградские ватерполисты одержали головокружительную победу и стали чемпионами России, вернув себе утраченный несколько лет назад титул. Во втором финальном матче чемпионата по водному поло, который прошёл накануне в Центре водных видов спорта , "Спартак-Волгоград" дома в присутствии своих многочисленных болельщиков обыграл казанский "КОС-Синтез" со счётом - 12:9. Выиграв в серии 2:0, наша команда стала лучшей в стране по итогам сезона впервые за 6 лет, сообщает ИА "Высота 102". Волгоградские ватерполисты одержали головокружительную победу и стали чемпионами России, вернув себе утраченный несколько лет назад титул. Во втором финальном матче чемпионата по водному поло, который прошёл накануне в Центре водных видов спорта , "Спартак-Волгоград" дома в присутствии своих многочисленных болельщиков обыграл казанский "КОС-Синтез" со счётом - 12:9. Выиграв в серии 2:0, наша команда стала лучшей в стране по итогам сезона впервые за 6 лет, сообщает ИА "Высота 102".





В третьем игровом отрезке Пётр Федотов в очередной раз не позволил сопернику реализовать пятиметровый бросок. Этот сейв своего голкипера придал волгоградцам дополнительной уверенности и они устремились в атаку. Арслан Закиров реализует большинство, затем Константин Шейкин успешно выполняет ещё одно результативное действие для команды. Почувствовав кураж, волгоградские ватерполисты не собирались останавливаться на достигнутом. И до заключительного перерыва Сергей Буланаев и Владимир Нежинский делают счёт 10:6. В третьем игровом отрезке Пётр Федотов в очередной раз не позволил сопернику реализовать пятиметровый бросок. Этот сейв своего голкипера придал волгоградцам дополнительной уверенности и они устремились в атаку. Арслан Закиров реализует большинство, затем Константин Шейкин успешно выполняет ещё одно результативное действие для команды. Почувствовав кураж, волгоградские ватерполисты не собирались останавливаться на достигнутом. И до заключительного перерыва Сергей Буланаев и Владимир Нежинский делают счёт 10:6.





Стоит отметить, что "Синтез" не собирался сдаваться до последнего. И дважды в финальной восьмиминутке гости приближались к оппонентам на три мяча. Но к радости спартаковских болельщиков, собравшихся в этот вечер в зале, красно-белые надёжно сыграли в обороне, не подпустив казанский коллектив на близкое расстояние. А Михаил Рудай забил последний, 12-ый гол "Спартака" в матче. Итоговый результат - 12:9. Волгоградский клуб возвращает себе долгожданный трофей спустя шесть лет, становясь 13-кратным чемпионом России.

Стоит отметить, что "Синтез" не собирался сдаваться до последнего. И дважды в финальной восьмиминутке гости приближались к оппонентам на три мяча. Но к радости спартаковских болельщиков, собравшихся в этот вечер в зале, красно-белые надёжно сыграли в обороне, не подпустив казанский коллектив на близкое расстояние. А Михаил Рудай забил последний, 12-ый гол "Спартака" в матче. Итоговый результат - 12:9. Волгоградский клуб возвращает себе долгожданный трофей спустя шесть лет, становясь 13-кратным чемпионом России.

После окончания поединка началось невообразимое - вода едва не выплеснулась из чаши из-за обнимающихся и орущих от радости спартаковцев. Новоиспеченные чемпионы в полном составе вместе с персоналом встретились в бассейне, причем некоторые наставники прыгали в одежде сами прямо в бурлящую от эмоций стихию. Не отставали и благодарные болельщики, которые едва не сорвали голос, отчаянно переживая за своих игроков.

После окончания поединка началось невообразимое - вода едва не выплеснулась из чаши из-за обнимающихся и орущих от радости спартаковцев. Новоиспеченные чемпионы в полном составе вместе с персоналом встретились в бассейне, причем некоторые наставники прыгали в одежде сами прямо в бурлящую от эмоций стихию. Не отставали и благодарные болельщики, которые едва не сорвали голос, отчаянно переживая за своих игроков.

Разделил радость волгоградских ватерполистов и Александр Глинянов, бывший председатель облкомспорта, который принял участие в награждении спортсменов.

Разделил радость волгоградских ватерполистов и Александр Глинянов, бывший председатель облкомспорта, который принял участие в награждении спортсменов.

Поздравляем команду, тренерский состав во главе с Владимиром Карабутовым и поклонников красно-белых с замечательной победой и чемпионством! Поздравляем команду, тренерский состав во главе с Владимиром Карабутовым и поклонников красно-белых с замечательной победой и чемпионством!

Напомним, после виктории неделю назад в столице Татарстана красно-белым оставался один шаг до завоевания чемпионского трофея. Как и ожидалось, гости, которым отступать было некуда, начали матч очень активно. Уже в середине первого периода казанский коллектив повёл в счёте, сумев реализовать большинство. На последней минуте стартового отрезка "Синтез" удвоил своё преимущество. К счастью, для поклонников спартаковцев, Иван Васильев ещё до перерыва успел отыграть один мяч, эффективно использовав численное преимущество, которое было в тот момент у подопечных Владимира Карабутова.Во второй восьмиминутке казанцы снова ушли в отрыв на два гола. Тем не менее, комфортный для них счёт держался недолго. Хозяева бассейна скоро его сравняли. А, когда табло показывало 3:3, Пётр Федотов отбил пенальти. Однако гости вскоре всё-таки вышли вперед. Но заброшенные мячи Артёма Ашаева и Сергея Буланаева помогли "Спартаку" уйти на большой перерыв, ведя 5:4.