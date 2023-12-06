Волгоградский «Каустик» прервал проигрышную серию ничьей со «СКИФ»









«Каустик» накануне, 5 декабря, в Краснодаре прервал серию из трех поражений подряд, сыграв вничью с местным «СКИФом» — 36:36. Волгоградцы набрали два очка в одиннадцати играх, но продолжают замыкать турнирную таблицу Суперлиги, сообщает V102.RU.







Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото ГК «Каустик» VK.com



В прошлом туре оба коллектива проиграли своим соперникам. «Химики» на своей арене уступили «Пермским медведям», а кубанцы потерпели поражение от «СГАУ-Саратов» в гостях. Поэтому клубы были настроены реабилитироваться за неудачи, с первых минут стараясь показывать результативный гандбол. Достаточно быстро хозяева вышли вперёд, забросив дважды подряд. А в составе «Каустика» уверенно начал встречу голкипер Никита Михайлов, совершивший пару спасений на старте. А на шестой минуте он и сам поразил чужие ворота дальним точным броском, сделав счет равным - 4:4.Однако уровень краснодарского клуба высок, о чем говорит их нахождение в первой половине турнирной таблицы. Уже в начале второй десятиминутки преимущество кубанских гандболистов благодаря собственной реализации и ошибкам оппонентов насчитывало пять очков. Наставник гостей Дмитрий Бочарников решил прибегнуть к тайм-ауту. После перерыва Станислав Токмаков в следующей комбинации совершил потерю, однако за своего партнера вскоре ответил Никита Ларин, удачно завершивший розыгрыш контратаки. Он же точно исполнил семиметровый в середине тайма, заработанный Данилой Ивановым.«Каустик» продолжал находиться в роли догоняющих, на что у них уходило много сил и энергии для постоянного преследования хозяев. В заключительной трети тайма Даниил Кольцов и Данила Иванов своими результативными действиями сократили отставание до минус двух. В концовке первой половины ярко проявил себя Ларин, который во вчерашнем матче поймал кураж и совершенно точно был лучшим игроком в составе «химиков». Гандболист сборной России за последние пять минут трижды отправил мяч в сетку, в том числе, с пенальти. Но даже его уверенных действий не хватило «Каустику», чтобы успеть до ухода в раздевалку догнать хозяев. На перерыв команды отправились при счете 21:19 в пользу «СКИФа».Со старта второго тайма гости прикладывали усилия, чтобы переломить ход встречи в свою пользу. Но краснодарские гандболисты не давали догнать себя, отличаясь регулярно с позиционных атак. Однако все же точные попадания Вадима Ибракова, Кольцова и Ларина позволили волгоградскому коллективу впервые за долгое время сравнять счет - 27:27. Поединок стал постепенно превращаться в противостояние с непредсказуемым исходом, так как больше никто из коллективов не имел весомого преимущества до финальной сирены и обе стороны сохраняли абсолютно равные шансы на итоговый успех.«CКИФ» регулярно выходил вперёд, но «химики» почти сразу же отыгрывались. А в самой концовке встречи «Каустик» даже сам захватил лидерство. К сожалению, волгоградцы выигрышный результат не удержали. Более того, они ушли от поражения лишь на последних секундах. Владислав Глущенко заработал на себе нарушение правил, в результате которого Ларин исполнил семиметровый и переиграл голкипера, сделав конечный счет в матче ничейным — 36:36. Именно Ларин, набравший десять баллов, стал лучшим бомбардиром игры в составе гостей.«Каустик» показал достойный уровень гандбола, однако снова остался без первой долгожданной победы в сезоне. В следующем туре 14 декабря подопечные Дмитрия Бочарникова сыграют в Москве с лидером турнира — ЦСКА.