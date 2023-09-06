«Срывали голос и гнали вперед»: «Динамо-Синара» одержало победу в первой игре Суперлиги над «Кубанью»





«Динамо-Синара» сегодня, 6 сентября, одержало победу над «Кубанью» со счетом 28:25. Матч проходил в атмосфере сумасшедшей и оглушительной поддержки болельщиков, которые не могли усидеть на трибунах, особенно в нервной концовке игры, сообщает V102.RU. Порой даже главный тренер бело-голубых Олег Кулешов не мог докричаться до гандболисток.

«Динамо-Синара» сегодня, 6 сентября, одержало победу над «Кубанью» со счетом 28:25. Матч проходил в атмосфере сумасшедшей и оглушительной поддержки болельщиков, которые не могли усидеть на трибунах, особенно в нервной концовке игры, сообщает V102.RU. Порой даже главный тренер бело-голубых Олег Кулешов не мог докричаться до гандболисток.





То, что встреча будет трудной для обеих команд, стало понятно с первых минут матча. Соперники поначалу играли на равных, но первыми отличились гости с пенальти. Счет тут же сравняла Софья Васильева, а благодаря дублю Арины Безбабных хозяйки вырвались вперед.

То, что встреча будет трудной для обеих команд, стало понятно с первых минут матча. Соперники поначалу играли на равных, но первыми отличились гости с пенальти. Счет тут же сравняла Софья Васильева, а благодаря дублю Арины Безбабных хозяйки вырвались вперед.





Радость была недолгой. «Кубань» забила три мяча подряд и оторвалась на быстрых контратаках. На этот раз волгоградки догоняли гостей, что у них получилось, однако потом инициативу вновь перехватили гандболистки «Кубани». Олегу Кулешову пришлось брать тайм-аут. Наставнику удалось придать импульс своим подопечным, но практически весь первый тайм игра напоминала горки – динамовки то догоняли желто-зеленых, то снова позволяли им выходить вперёд.

Радость была недолгой. «Кубань» забила три мяча подряд и оторвалась на быстрых контратаках. На этот раз волгоградки догоняли гостей, что у них получилось, однако потом инициативу вновь перехватили гандболистки «Кубани». Олегу Кулешову пришлось брать тайм-аут. Наставнику удалось придать импульс своим подопечным, но практически весь первый тайм игра напоминала горки – динамовки то догоняли желто-зеленых, то снова позволяли им выходить вперёд.





В конце первой половины бело-голубые все же переломили ход встречи. Ворота соперниц поразила сначала наша звёздочка Варвара Семина. А буквально за несколько секунд до перерыва Екатерина Долматова дальним броском закрепила результат – 14:12. Трибуны взревели от восторга. В конце первой половины бело-голубые все же переломили ход встречи. Ворота соперниц поразила сначала наша звёздочка Варвара Семина. А буквально за несколько секунд до перерыва Екатерина Долматова дальним броском закрепила результат – 14:12. Трибуны взревели от восторга.

Во втором тайме хозяйкам удавалось отрываться от краснодарской команды на расстояние в три-четыре гола. Команду вела вперед Екатерина Долматова – она поймала кураж и оформила хет-трик. Дополнительной уверенности динамовкам придавала голкипер Надежда Колесникова, которая выручала команду в ответственные моменты.

Во втором тайме хозяйкам удавалось отрываться от краснодарской команды на расстояние в три-четыре гола. Команду вела вперед Екатерина Долматова – она поймала кураж и оформила хет-трик. Дополнительной уверенности динамовкам придавала голкипер Надежда Колесникова, которая выручала команду в ответственные моменты.





В этот ключевой отрезок свой вклад внесли и новички клуба – Лада Самойленко и Марина Судакова. Как никогда в нужный момент пригодились их опыт и хладнокровие. Однако в конечном итоге, добытое преимущество хозяйкам пришлось удерживать «потом и кровью». Кубанки до последнего не давали волгоградкам расслабиться, но динамовки все-таки удержали победу. Последние минуты матча и викторию динамовского коллектива болельщики встречали стоя, уже срывая голос. В этот ключевой отрезок свой вклад внесли и новички клуба – Лада Самойленко и Марина Судакова. Как никогда в нужный момент пригодились их опыт и хладнокровие. Однако в конечном итоге, добытое преимущество хозяйкам пришлось удерживать «потом и кровью». Кубанки до последнего не давали волгоградкам расслабиться, но динамовки все-таки удержали победу. Последние минуты матча и викторию динамовского коллектива болельщики встречали стоя, уже срывая голос.





Напомним , сегодня поддержать наших гандболисток пришли сотни болельщиков – на трибунах не было свободных мест. В спортивном зале были отметились футболистки волгоградского «Ротора», студенты, курсанты Академии МВД из Донецка, семьи с детьми. Среди публики были замечены и бывший президент "Ротора" Владимир Горюнов и экс-председатель облкомспорта Александр Глинянов. Главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов признался, что впечатлен такой атмосферой на матче. Также организаторы постарались устроить настоящий праздник для болельщиков. Перед зрителями выступили музыкальные коллективы, исполнившие хиты, болельщиков развлекал маскот в образе пантеры Дины, а после окончания поединка среди пришедших поддержать спортсменок разыграли призы.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU



Лучшим игроком «Динамо-Синары» по итогам сегодняшней встречи стала Арина Безбабных, которая забила шесть голов.