Спорт

«Его поздравил Путин»: уехавший из Волгограда дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мира

Спорт 13.05.2023 13:59
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13.05.2023 13:59


Российский дзюдоист Арман Адамян, являющийся волгоградским воспитанником,  стал чемпионом мира на турнире, проходящем в эти дни в столице Катара, Дохе. Как сообщает V102.RU, спортсмен обыграл в финале в весовой категории до 100 кг чеха Лукаша Крпалека,  двухкратного олимпийского чемпиона. Также он ранее дважды побеждал на мировых первенствах. 26-летний Адамян добыл первую медаль для нашей страны на этом турнире.
В решающей схватке счёт не был открыт, но всё решило дополнительное время, в котором чешский дзюдоист получил третье предупреждение от судьи, означавшее победу Адамяна.
Арман начал соревнования в Дохе с победы над чемпионом Африки алжирцем Мустафой Буамаром. Во втором раунде был повержен Аднан Ханкан, представляющий команду беженцев.  Затем наш дзюдоист переиграл Симеона Катарину из Нидерландов. В четвертьфинале российский дзюдоист прошёл грузина Илью Суламанидзе, лидирующего в мировом рейтинге на данный момент. Также он выигрывал юниорский чемпионат мира и молодёжное первенство Европы. В борьбе за выход в решающий поединок Адамян оказался сильнее канадца Шади Эль Нахаса.
 — После полуфинальной схватки я сразу с отцом, с семьей созвонился, поговорил, чуть-чуть забыл, что финал впереди. Чуть отвлекся. Спасибо большое моей семье за то, что рядом со мной, поддерживают меня! Особенно моему отцу большое спасибо за то, что, когда у меня был тяжелый период в спортивной жизни, он нашел выход и помог мне справиться с этой ситуацией! И поэтому у нас золотая медаль! У меня просто было в голове, что я приехал сюда только за золотом! Не за серебром. Другие варианты мы не рассматривали, только золото! Что и удалось сделать! — сказал Адамян в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, Арман стал вторым в истории России триумфатором чемпионата мира в тяжелом весе до 100 кг после Тагира Хайбулаева, который брал чемпионский титул в 2011 году.
Отметим, что спортсмены из России в Катаре выступают под нейтральным статусом. На  турнире   разыгрываются путёвки на Олимпийские игры  в Париже, которые пройдут летом следующего года.

Арман Адамян  считается воспитанником волгоградской школы дзюдо. Тренировался под руководством местных специалистов - Владимира Лизенко и Сергея Сидорова.

В качестве дзюдоиста, представляющего наш регион, Адамян становился победителем Европейских игр в Минске в 2019 году, серебряным призёром чемпионата Европы в 2020 году в чешской Праге в весе до 100 кг. Также на следующий год в составе команды Арман стал триумфатором европейского первенства в Париже. Кроме того, российский дзюдоист является чемпионом и неоднократным призёром этапов Гран-при и турниров «Большого шлема». В прошлом году начал представлять Санкт-Петербург, куда переехал ради более комфортных условий для тренировок и выступлений. 

Чемпиона мира уже поздравил Владимир Путин. К слову, Арман тренируется у сына бывшего тренера президента России Анатолия  Рахлина, Михаила.
Иван Тюгаев
Фото Федерации дзюдо РФ VK.com


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